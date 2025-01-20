Kızıl Goncalar bugün var mı belli oldu

20 Ocak 2025 15:37 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 15:43

Now TV ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da heyecan sürüyor. Yeni yıl haftası olması sebebiyle yeni bölümünü yayınlamaması üzerine izleyici ile buluşma vakti geldi. 20 Ocak Now TV yayın akışına göre Kızıl Goncalar yeni bölüm tarihi netleşti.

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Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar​ geçtiğimiz hafta yeni bölümünü yayınlamamıştı. Ekranların sevilen dizisi bu akşam var mı, yok mu belli oldu. Günün yayın akışına göre dizi yayınlanacak.

KIZIL GONCALAR BUGÜN VAR MI 20 OCAK?

20 Ocak Pazartesi günü yayın akışına göre dizi yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Geçtiğimiz hafta yeni bölüm yayınlanmamıştı. Seyircileri sevindiren haber geldi. Kızıl Goncalar'da gelişmeler devam ediyor.

KIZIL GONCALAR BU AKŞAM YENİ BÖLÜM VAR MI?

Günün yayın akışına göre sevilen dizi ekranlara yeni bölümü ile gelecek. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beğeni toplayan dizi, bugün seyirci ile buluşacak.

NOW TV 20 OCAK YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

00:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar