Kızıl Goncalar dizisine Emin Gürsoy, Lokman karakteri ile katılacak
NOW TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor. Ünlü oyuncu Emin Gürsoy dizide Lokman karakterini oynayacak.
Oyuncuları arasında Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesen Mert Turak ve Selen Öztürk gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi 2. sezonuyla 30 Eylül tarihinde tekrardan ekranlara dönüyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yeni sezonuna Deli Yürek dizisinde oynadığı Kuşçu karakteriyle tanınan Emin Gürsoy'un dahil oluyor.
KIZIL GONCALAR LOKMAN KİMDİR?
Kızıl Goncalar dizisinde Lokman karakterini Emin Gürsoy oynuyor.
Lokman karakterinin Cüneyd ile yolları kesişecek ve dizinin yeni sezonunun ikinci bölümünde dahil olacak.
EMİN GÜRSOY KİMDİR?
Emin Gürsoy, 12 Mayıs 1968 yılında Denizli'nin Güney ilçesinde dünyaya geldi.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1994 yılında mezun olduktan sonra Antalya ve Van Devlet Tiyatroları'nda görev aldı.
Ünlü oyuncu 2018 yılında 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Sibel filmindeki rolüyle Altın Koza ödüllerinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçildi.
1998-2002 yılları arasında Deli Yürek adlı dizide oynadığı Kuşçu karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.
Ünlü oyuncunun rol aldığı yapımlar şöyle:
- Üvey Baba
- Deli Yürek
- Hayat Bağları
- Çınaraltı
- Canım Annem
- Eylül
- Yeşeren Düşler
- Genco
- Baba Ocağı
- Kış Masalı
- Küstüm Çiçeği
- Yamak Ahmet
- Ustura Kemal
- Yeşil Deniz
- Muhteşem Yüzyıl Kösem
- Kalk Gidelim
- Kuruluş Osman
- Yeşil Deniz: Milenyum
- Ateş Kuşları
Vallahi almadan geldim