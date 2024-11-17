Kızıl Goncalar hangi gün yayınlanacağı merak konusu oldu! Yeni karakter geliyor

17 Kasım 2024 19:56 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 20:08

Ekranların merakla seyredilen dizilerinden Kızıl Gonlar’da yeni karakterin dâhil olacağı son bölümün yayınlanacağı tarih araştırılıyor.

NOW TV’nin sevilen yapımlarından Kızıl Goncalar’da son bölümle birlikte taze kan takviyesi yapılacak. Ünlü oyuncu Murat Divitçioğlu, Üstat karakteriyle diziye dâhil olacak.

KIZIL GONCALAR​ HANGİ GÜN?

Kızıl Goncalar 27. bölüm 18 Kasım Pazartesi akşamı NOW TV ekranlarında yayınlanacak.

Dizinin 27'nci bölümüne 'Üstad' karakteriyle Murat Divitçioğlu diziye katılan yeni isim olacak.

Diziye son olarak Pelin Ermiş ‘Çağla’ rolü ile katılmıştı. Üstad karakteri de Çağla’nın eşini oynayacak.

KIZIL GONCALAR 26. BÖLÜM ÖZET

Vahid, Cüneydîleri kullanarak dergâh üzerindeki gücünü artırmaya çalışırken Cüneyd, Sadi Hüdayi ve Zeynep onun planlarını öğrenmek ve arka plandaki gücü keşfetmek için harekete geçerler.

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