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Kızıl Goncalar hangi gün yayınlanacağı merak konusu oldu! Yeni karakter geliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
17 Kasım 2024 19:56 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 20:08
Kızıl Goncalar hangi gün yayınlanacağı merak konusu oldu! Yeni karakter geliyor

Ekranların merakla seyredilen dizilerinden Kızıl Gonlar’da yeni karakterin dâhil olacağı son bölümün yayınlanacağı tarih araştırılıyor.

NOW TV’nin sevilen yapımlarından Kızıl Goncalar’da son bölümle birlikte taze kan takviyesi yapılacak. Ünlü oyuncu Murat Divitçioğlu, Üstat karakteriyle diziye dâhil olacak.

Kızıl Goncalar hangi gün yayınlanacağı merak konusu oldu! Yeni karakter geliyor - 1. Resim

KIZIL GONCALAR​ HANGİ GÜN?

Kızıl Goncalar 27. bölüm 18 Kasım Pazartesi akşamı NOW TV ekranlarında yayınlanacak.

Dizinin 27'nci bölümüne 'Üstad' karakteriyle Murat Divitçioğlu diziye katılan yeni isim olacak.

Diziye son olarak Pelin Ermiş ‘Çağla’ rolü ile katılmıştı. Üstad karakteri de Çağla’nın eşini oynayacak.

Kızıl Goncalar hangi gün yayınlanacağı merak konusu oldu! Yeni karakter geliyor - 2. Resim

KIZIL GONCALAR 26. BÖLÜM ÖZET

Vahid, Cüneydîleri kullanarak dergâh üzerindeki gücünü artırmaya çalışırken Cüneyd, Sadi Hüdayi ve Zeynep onun planlarını öğrenmek ve arka plandaki gücü keşfetmek için harekete geçerler.

Okuldaki 10 Kasım anması faniler ve diğerleri arasında yeni bir krize yol açar.

Naim'ye rağmen Levent ve Meryem nikâh masasına oturmaya kararlıdır.

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Kaynak: TGRT Haber
kızıl goncalar

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