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Kızıl Goncalar’a katılan Üstad karakterini kimin oynayacağı netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
16 Kasım 2024 12:02 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 12:06
Kızıl Goncalar’a katılan Üstad karakterini kimin oynayacağı netleşti

Now TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar heyecanla izlenmeye devam ediyor. İlk sezonunda ilgi çeken dizi bu sezonunda da ilgiyle takip edilirken Üstad karakteri diziye dahil oldu.

Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu​ ve Özcan Deniz'in başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar​ ikinci sezonunda ilgi çekmeye devam ediyor.

Sevilerek takip edilen diziye Üstad rolü geliyor.

KIZIL GONCALAR ÜSTAD KİM, GERÇEK ADI NEDİR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Üstad karakterini Murat Divitçioğlu oynayacak. Çağla'dan sonra diziye eşinin de katılacağı bilinirken Üstad karakterinin 27. bölümde ekranlara gelmesi bekleniyor.

Kızıl Goncalar’a katılan Üstad karakterini kimin oynayacağı netleşti - 1. Resim

KIZIL GONCALAR OYUNCU KADROSU

Dizide Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci gibi isimler yer alırken başrolünde Özgü Namal ve Özcan Deniz gibi isimler yer alıyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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