Kızılay Haftası kutlamalarının yapılacağı tarih belli oldu

14 Ekim 2024 11:33 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 11:35

Her yıl Türkiye genelinde ekim ayının son haftasında kutlanan Kızılay Haftası kapsamında, Türkiye genelinde tanıtım, şiir, kompozisyon ve yarışma gibi etkinlikler düzenleniyor.

Türk Kızılayı’nın insani yardımlarını tanıtmak, topluma katkılarını anlatmak ve kan bağışının önemini vurgulamak amacıyla yapılan Kızılay​ Haftası, yardımlaşma ve dayanışma​ kültürünü güçlendirmeye yardımcı olur.

KIZILAY HAFTASI NE ZAMAN?

Kızılay Haftası, her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanır. Bu hafta boyunca Türk Kızılayı’nın faaliyetleri, insani yardım çalışmaları ve toplumun dayanışma ruhu hakkında farkındalık oluşturma amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenir.

KIZILAY HAFTASI NEDEN KUTLANIR?

Kızılay Haftası, insani yardım faaliyetlerine dikkat çekmek, dayanışma ve yardımlaşma bilincini artırmak, kan bağışı​ ile sağlığın önemini vurgulamak, gönüllülük çalışmalarına teşvik etmek ve sosyal yardımları tanıtmak için kutlanılır.

Kızılay Haftası, yardımseverlik, insan haklarına saygı, toplumsal dayanışma ve kriz anlarında hızlı ve etkili müdahale gibi Kızılay’ın temel değerlerini toplumla paylaşmak için önemli bir haftadır.

KIZILAY HAFTASINDA NE YAPILIR?

Kızılay Haftasında, okullarda ve kamu kurumlarında tanıtım, afet durumlarında nasıl hareket edileceği ile ilgili eğitimler ve kan bağışı kampanyaları düzenlenir.