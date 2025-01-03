Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 3 Ocak Show TV yayın akışı

03 Ocak 2025 16:18 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 16:27

Kızılcık Şerbeti bu akşam neden yok izleyicilerin gündeminde. 3 Ocak yayın akışında yer almaması üzerine sebebi de merak edildi. Son bölümünde yaşanan patlama olayı diziden ayrılacak olan isimlerin belli olması bekleniyordu.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi olan Kızılcık Şerbeti'nde heyecan devam ederken 82. bölümde yaşanan patlama oldukça konuşulmuştu. Sahnede birkaç kişinin hayatını kaybettiği görülürken yeni bölümle beraber kimlerin öleceği belli olacak.

Bu akşam yayın akışında yer almaması üzerinde neden yok araştırıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU 3 OCAK?

Show TV ekranlarında yayınlanan dizide yer alan oyuncular beğeni toplarken senaryosu da ilgi çekmeye devam ediyor. Cuma günleri ekranlara gelen dizi 3 Ocak akşamı yayınlanmayacak.

Bu akşam dizinin yayınlanmamasının sebebi yeni yıl haftasında genel olarak dizilerin yeni bölüm yayınlamamasından dolayı. Yeni yıl haftası olduğu için Kızılcık Şerbeti bu akşam yok. Yeni bölümü önümüzdeki hafta izleyici ile buluşacak.

KIZILCIK ŞERBETİ NEDEN YOK?

Yeni yıl haftasından dizilerin yeni bölüm yayınlamamasından dolayı bu akşam Kızılcık Şerbeti izleyici ile buluşmadı. Son bölümde yaşanan patlama sonrası ölen kişilerin kim oldukları seyircinin gündeminde yer almıştı. Yeni bölümle beraber diziden ayrılan kişiler belli olacak.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM NEDEN YAYINLANMADI 3 OCAK?

3 Ocak Cuma günü ekranlarda yer almayan dizinin olmamasının sebebi yeni yıl haftası olması. Yeni yıl haftasında diziler genellikle yeni bölümlerini ekranlara getirmiyor.

Kızılcık Şerbeti de bu sebeple bu akşam yeni bölüm yayınlamadı.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 3 OCAK

Yayın akışında yer alan dizi ve programlar şöyle:

09:45 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Başkan

22:45 Kızılcık Şerbeti

01:45 Başkan