Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan imam İlhami karakterini kim oynuyor?

14 Kasım 2024 10:13 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 10:23

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine yeni isim dahil olacak. İmam İlhami rolü ile diziye katılacak olan oyuncunun yer aldığı dizi ve filmler de gündeme geldi. Kızılcık Şerbeti, Cuma günleri ekranlara geliyor.

İlk 2 sezonunda adından söz ettiren Kızılcık Şerbeti ekranlarda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Nursema ile yakın olması beklenen imam İlhami karakteri seyircinin dikkatini çekti.

Diziden ayrılan isimlerin de olacağı biliniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ İMAM İLHAMİ KİM OYNUYOR, GERÇEK ADI NEDİR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye 78. bölümde dahil olması beklenen İlhami karakteri için Fatih Gühan ile anlaşıldı. Karakterin Nursema ile yakın olacağına dair söylentiler bulunurken dizide ayrılıklar yaşanacağı da yer aldı.

FATİH GÜHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

8 Haziran 1993 yılında dünyaya gelen isim İstanbul'da yaşıyor. Kapan, Beni Bırakma gibi projelerle tanınan isim Süleyman Demirel Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Instagram'da "@fatih_guhan" kullanıcı adıyla yer alan ismin 42 bin takipçisi bulunuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Dizide Sıla Türkoğlu​, Doğukan Güngör, Evrim Alasya​, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Selin Türkmen, Ceren Karakoç ve Aliye Uzunatağan gibi isimler yer alıyor.