Kızılcık Şerbeti dizisinin tekrarı 7 Temmuz Pazar günü saat 15.30'da yayınlanıyor

07 Temmuz 2024 14:03 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 14:22

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi 66. bölümü ile beraber 7 Haziran 2024 tarihinde sezon finali yapmıştı.

Show TV ekranlarında yayınlanan diziyi kaçıranlar için tekrar bölümleri her gün yayınlanıyor.

İzleyiciler tarafından dizinin tekrar bölümlerinin ne zaman ve saat kaçta yayınlandığı merak ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ TEKRARI PAZAR GÜNÜ SAAT KAÇTA?

Kızılcık Şerbeti dizisinin tekrar bölümleri kanalın yayın akışında ekstra bir durum olmadıkça 15.30'da yayınlanıyor.

7 Temmuz Pazar günü de dizi 15.30'da Show TV ekranlarında yayınlanacak.

SHOW TV 7 TEMMUZ PAZAR YAYIN AKIŞI

06.00 Aşk Laftan Anlamaz

08.00 Kadifeden Kesesi

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Dünya Güzellerim Tatilde

15.30 Kızılcık Şerbeti

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Eşkıya

22.30 Her Şey Çok Güzel Olacak

00.45 Eşkıya