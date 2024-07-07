Kızılcık Şerbeti dizisinin tekrarı 7 Temmuz Pazar günü saat 15.30'da yayınlanıyor
Televizyon ekranlarının en popüler dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti sezon finali yapmıştı. Dizinin tekrar bölümleri ise Show TV ekranlarında her gün yayınlanıyor.
Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi 66. bölümü ile beraber 7 Haziran 2024 tarihinde sezon finali yapmıştı.
Show TV ekranlarında yayınlanan diziyi kaçıranlar için tekrar bölümleri her gün yayınlanıyor.
İzleyiciler tarafından dizinin tekrar bölümlerinin ne zaman ve saat kaçta yayınlandığı merak ediliyor.
KIZILCIK ŞERBETİ TEKRARI PAZAR GÜNÜ SAAT KAÇTA?
Kızılcık Şerbeti dizisinin tekrar bölümleri kanalın yayın akışında ekstra bir durum olmadıkça 15.30'da yayınlanıyor.
7 Temmuz Pazar günü de dizi 15.30'da Show TV ekranlarında yayınlanacak.
SHOW TV 7 TEMMUZ PAZAR YAYIN AKIŞI
06.00 Aşk Laftan Anlamaz
08.00 Kadifeden Kesesi
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Dünya Güzellerim Tatilde
15.30 Kızılcık Şerbeti
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Eşkıya
22.30 Her Şey Çok Güzel Olacak
00.45 Eşkıya