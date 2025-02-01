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Kızılcık Şerbeti Fatih öldü mü? Vurulma sahnesinin ardından Doğukan Güngör’ün diziden ayrılıp ayrılmayacağı gündem oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
01 Şubat 2025 00:03 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 00:11
Kızılcık Şerbeti Fatih öldü mü? Vurulma sahnesinin ardından Doğukan Güngör’ün diziden ayrılıp ayrılmayacağı gündem oldu

Show TV ekranlarında yayınlanan başarılı dizi Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanan bölümünde Doğukan Güngör’ün hayat verdiği Fatih karakteri bölüm sonunda vurulurken, başarılı oyuncunun diziye devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin 31 Ocak son bölümü flaş bir sahneyle sona erdi.

Kızılcık Şerbeti hayranları “Fatih ölecek mi, Doğukan Güngör diziden ayrılacak mı?” sorusunun cevabını arıyor.

Kızılcık Şerbeti Fatih öldü mü? Vurulma sahnesinin ardından Doğukan Güngör’ün diziden ayrılıp ayrılmayacağı gündem oldu - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ FATİH ÖLDÜ MÜ?

Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde Doğa ile yaşadıkları eve doğru ilerleyen Fatih'e arkadan biri seslendi.

"İskender abimizin selamı var" diyen kişi 3 el ateş etti. Sahneyle birlikte bölüm de sona ererken “Fatih ölecek mi, Doğukan Güngör diziden ayrılacak mı?” sorusu gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti Fatih öldü mü? Vurulma sahnesinin ardından Doğukan Güngör’ün diziden ayrılıp ayrılmayacağı gündem oldu - 2. Resim

DOĞUKAN GÜNGÖR KIZILCIK ŞERBETİ’NDEN AYRILIYOR MU?

Fatih'in dizide ölüp ölmeyeceği henüz belli değil.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih'i oynayan Doğukan Güngör fragmandaki görüntüler üzerine gelen sorulara "Çok hastayım. Bu konuyu konuşmayalım. Kafamı kaldıramıyorum." diyerek kaçamak yanıtlar vermişti.

Sorunun cevabını ilerleyen bölümlerde bulacağı bekleniyor.

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Kaynak: TGRT Haber

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