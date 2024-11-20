Kızılcık Şerbeti’nde Ezgi ve Cansu’nun neden olmadığı belli oldu

20 Kasım 2024 13:23 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 13:28

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizide yer alan Ezgi ve Cansu karakterlerinin bölümde yer almamasının üzerine sebebi araştırıldı.

Ketche ile Eylem Oğuz’un yönettiği Kızılcık Şerbeti​'nde heyecan sürerken seyirciler her bölümü ilgiyle izliyor.

Dizide Duygu Kocabıyık Ezgi​ karakterini oynarken seyiriciye üzen haber geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beğenilen dizide ayrılıklar yaşanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ EZGİ VE CANSU NEDEN YOK?

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide ayrılıklar oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cansu karakterini oynayan Semra San ve Duygu Kocabıyık'ın oynadığı Ezgi karakteri diziden ayrılıyor.

Şebnem Dönmez ve Kaan Taşaner’in ayrılıkları da izleyicinin dikkatini çekmişti.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizide Sıla Türkoğlu​, Doğukan Güngör, Evrim Alasya​, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Selin Türkmen, Ceren Karakoç ve Aliye Uzunatağan gibi isimler bulunuyor.