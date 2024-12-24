Kızılcık Şerbeti'nden kim ayrılıyor? Son fragmanda patlama sahnesi dikkat çekti

24 Aralık 2024 10:37 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:54

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde heyecan devam ederken son yayınlanan fragman izleyicinin dikkatini çekti. Sahnede yeni yıl yemeği yendiği esnada meydana gelen patlama sonrasında ekiplerin cansız bedenleri aldığı sahne sonrası diziden ayrılacak olan isimler gündeme geldi.

Kızılcık Şerbeti setinde neler oluyor? Şimdi de Neslihan Yeldan açtı ağzını yumdu gözünü

Kızılcık Şerbeti setinde neler oluyor? Şimdi de Neslihan Yeldan açtı ağzını yumdu gözünü

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beğenilen Kızılcık Şerbeti​'nin son fragmanında yaşananlar sonrası diziden ayrılacak olan isimler merak edildi.

Yeni yıl yemeği yendiği yerde meydana gelen patlamayla beraber yaralananlar gösterildi.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE KİM AYRILIYOR?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 82. bölüm 2. fragmanında yeni yıl yemeği esnasında olan patlama​ sonrası birkaç kişinin cansız bedeninin ekipler tarafından alındığı gösterildi.

Patlamayla beraber 4 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı gözükürken diziden ayrılacak olan isimler gündeme geldi. Cuma günü yeni bölümün yayınlanmasıyla beraber diziden ayrılacak ve kutlama yemeğinde hayatını kaybedenler belli olacak.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDE KİMLER AYRILACAK?

82. bölüm fragmanı yayınlanırken sahnede yaşananlar izleyicinin gündemine yerleşti. Patlama sonrasında ekipler olay yerine gelirken 4 kişinin cansız bedenini çıktığı görüldü. Ayrılacak olan isimler henüz belli olmazken Görkem karakterinin yanarak diziden ayrılacağı da iddia edilmişti.

Seyirciler ise son sahne sonrası "Final mi yapıyor, final sahnesi gibi olmuş" gibi yorumlarda bulundu.