Kızılcık Şerbeti’ne Nilay’ın annesi Serap karakteri geliyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

09 Kasım 2024 18:17 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 18:26

Show Tv ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla ilgi çekmeye devam ediyor. Feyza Civelek'in oynadığı Nilay karakterinin annesi olarak Serap diziye katılacak. Seyirciler ise kimin oynadığını araştırmaya başladı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ile ilgi çekmeye devam ediyor. Başarılı oyuncuların bulunduğu diziye Nilay'ın annesi Serap dahil oldu. Serap karakterini kimin oynadığı ise izleyicinin gündeminde yer aldı. KIZILCIK ŞERBETİ SERAP KİM, GERÇEK ADI NEDİR? Birsen Altuntaş'ın haberine göre Feyza Civelek'in oynadığı Nilay karakterinin annesi Serap diziye dahil oluyor. Serap karakterini Neslihan Yeldan oynayacak. Oyuncunun 77. bölümde diziye dahil olması bekleniyor. NESLİHAN YELDAN KİMDİR, EVLİ Mİ? 25 Şubat 1969 senesinde İstanbul'da doğan isim 1987 senesinde Ortaoyuncular topluluğunda sanat kariyerine başladı. 1995 senesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olurken 2007'de Leo James Felix Pollock ile evlendi. Evliliğinden bir erkek çocuğu olurken çift 2019'da boşandı. KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİM? Sıla Türkoğlu​, Doğukan Güngör, Evrim Alasya​, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Selin Türkmen, Ceren Karakoç ve Aliye Uzunatağan gibi isimler kadroda bulunuyor. Dizi, Cuma günleri 20.00'da başlıyor. İlgili Haberler Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den itiraflar! Setin en komiğini ve hareketlisini seçti