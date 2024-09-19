Kızıldıldız Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de oynaması bekleniyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

19 Eylül 2024 15:13 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 15:29

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız, Benfica'yı ağırlayacak. Futbolseverler tarafından Kızılyıldız-Benfica maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak edilirken Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı gündem oldu.

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Devler Ligi'nde bu akşam Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız​ ile Portekiz ekibi Benfica​ karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın saatinin yaklaşmasıyla birlikte futbolseverler tarafından takımların muhtemel kadroları merak edilmeye başlandı. KIZILYILDIZ-BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK? UEFA Şampiyonlar Ligi​ kapsamında oynanacak olan Kızılyıldız-Benfica karşılaşması bugün (19 Eylül) saat 19.45'te Sırbistan'da bulunan Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği mücadele TRT 1 ve tabii platformundan yayınlanacak. KEREM AKTÜRKOĞLU KIZILYILDIZ-BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI? Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşmada ilk 11'de oynaması bekleniyor. İki takımın muhtemel kadroları ise şöyle: Kızılyıldız: Glazer, Mimovic, Djiga, Spajic, Young-Woo, Krunic, Elsnik, Katompa Mvumba, Ivanic, Olayinka, Bruno Duarte Benfica: Trubin, Bah, Silva, Otamendi, Fernandez, Florentino, Orkun Kökçü, Di Maria, Rollheiser, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis İlgili Haberler Bu akşam TRT 1'den yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu