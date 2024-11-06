Kızılyıldız-Barcelona maçına saatler kaldı! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

06 Kasım 2024 10:06 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 10:39

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında bugün Kızılyıldız ile Barcelona saat 23.00'da karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu.

Hans Flik liderliğinde LaLiga'da bu sezon büyük başarılar elde eden Barcelona, Devler Ligi'nin dördüncü hafta maçları kapsamında bugün (6 Kasım 2024 Çarşamba) Kızılyıldız deplasmanına çıkacak.

Taraftarlar tarafından Kızılyıldız-Barcelona maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

KIZILYILDIZ-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Kızılyıldız-Barcelona karşılaşması bugün Türkiye saati ile 23.00'da başlayacak.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile 10. sırada yer alıyor.

Kızılyıldız ise oynadığı bütün karşılaşmaları kaybetti ve 0 puan ile 33. sırada bulunuyor.

Barcelona karşılaşmadan 3 puanı alarak ilk 8 konusundaki yerini garantilemeyi hedefliyor.

Kızılyıldız ise kötü giden gidişatı toparlamak için kendi evinde Barcelona'yı yenmeyi planlıyor.

KIZILYILDIZ-BARCELONA HANGİ KANALDA?

Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak olan Kızılyıldız-Barcelona karşılaşması tabii Spor 3 ekranlarında yayınlanacak.

KIZILYILDIZ-BARCELONA MUHTEMEL 11'LERİ

Kızılyıldız: M. Ilic, Rodic, Djiga, Spajic, Seol, Kanga, Krunic, Milson, Maksimovic, Silas, Ndiaye

Barcelona: Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, De Jong, Pedri, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Lewandowski, Fati