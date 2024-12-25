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KKM bitiyor mu? Merkez Bankası kur korumalı mevduatın biteceğini duyurdu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
25 Aralık 2024 21:48 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 21:58
KKM bitiyor mu? Merkez Bankası kur korumalı mevduatın biteceğini duyurdu

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada Kur Korumalı Mevduat uygulamasının 2025 yılı içerisinde sonlandırılacağı açıklandı.

Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası​, Para Politikası Kurulunun 2025​ yılında 8 toplantı yapacağını, 2025 yılı toplantı ve rapor takviminin ise 5 iş günü içinde yayımlanacağını açıkladı.

KKM bitiyor mu? Merkez Bankası kur korumalı mevduatın biteceğini duyurdu - 1. Resim

KKM​ BİTİYOR MU?

Merkez Bankası, "2025 Yılı Para Politikası" metninde KKM uygulamasının sonlandırılacağı duyuruldu.

Açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“TL mevduat payındaki artış ve  KKM hesaplarındaki azalışla birlikte bu alandaki düzenlemelerde sadeleşme adımlarına devam edilmesi ve yıl içerisinde KKM uygulamasının sonlandırılması planlanmaktadır.”

KKM bitiyor mu? Merkez Bankası kur korumalı mevduatın biteceğini duyurdu - 2. Resim

KKM NE ZAMAN SONA ERECEK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulunun, "2025 Yılı Para Politikası" metninde Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sonlandırılacağı belirtilirken bununla ilgili bir tarih eklenmedi.

Gerekli açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular
KKM çerçevesinde gerçek kişiler, döviz mevduatlarını bozdurarak ya da mevcut TL mevduatlarını kullanarak varlıklarını vadeli KKM hesabına yatırmaları halinde TL mevduatlarını döviz alış kuru üzerinden dövize sabitleme, böylece kur artışı nedeniyle oluşabilecek zararlardan korunma olanağı elde etmektedir.

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Kaynak: TGRT Haber
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