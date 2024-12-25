KKM bitiyor mu? Merkez Bankası kur korumalı mevduatın biteceğini duyurdu

Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası​, Para Politikası Kurulunun 2025​ yılında 8 toplantı yapacağını, 2025 yılı toplantı ve rapor takviminin ise 5 iş günü içinde yayımlanacağını açıkladı.

Merkez Bankası, "2025 Yılı Para Politikası" metninde KKM uygulamasının sonlandırılacağı duyuruldu.

Açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“TL mevduat payındaki artış ve KKM hesaplarındaki azalışla birlikte bu alandaki düzenlemelerde sadeleşme adımlarına devam edilmesi ve yıl içerisinde KKM uygulamasının sonlandırılması planlanmaktadır.”