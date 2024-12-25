KKM bitiyor mu? Merkez Bankası kur korumalı mevduatın biteceğini duyurdu
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada Kur Korumalı Mevduat uygulamasının 2025 yılı içerisinde sonlandırılacağı açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulunun 2025 yılında 8 toplantı yapacağını, 2025 yılı toplantı ve rapor takviminin ise 5 iş günü içinde yayımlanacağını açıkladı.
KKM BİTİYOR MU?
Merkez Bankası, "2025 Yılı Para Politikası" metninde KKM uygulamasının sonlandırılacağı duyuruldu.
Açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
“TL mevduat payındaki artış ve KKM hesaplarındaki azalışla birlikte bu alandaki düzenlemelerde sadeleşme adımlarına devam edilmesi ve yıl içerisinde KKM uygulamasının sonlandırılması planlanmaktadır.”
KKM NE ZAMAN SONA ERECEK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulunun, "2025 Yılı Para Politikası" metninde Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sonlandırılacağı belirtilirken bununla ilgili bir tarih eklenmedi.
Gerekli açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.