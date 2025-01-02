KKM bitti mi? Kur Korumalı Mevduatta devlet desteği Resmi Gazete’de yayınlanan kararla kaldırıldı

02 Ocak 2025 01:06 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 01:07

Son gerçekleştirilen Merkez Bankası Para Politikaları toplantısında KKM’nın 2025 yılı içerisinde kaldırılacağı açıklanmış ancak tarih verilmemişti. 2 Ocak tarihli Resmi Gazete kararı ile KKM devlet desteği kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek artık uygulanmayacak.

KKM BİTTİ Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde şu ifadelere yer verildi:

Bu kararla birlikte uzun bir süredir tartışma konusu olan ve devlete yük olduğu belirtilen KKM uygulaması da son bulmuş oldu.

KUR KORUMALI MEVDUAT KKM NEDİR?

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması Aralık 2021'de döviz kurlarındaki ani yükselişi kontrol altına almak için yürürlüğe konulmuştu.

Bu sistemle birlikte TL cinsinden mevduatlara dövize karşı koruma vaadi verilerek Türk Lirasına dönüş teşvik edilmek istendi.

Süreçte eğer kurdaki değişim mevduat faizini aşarsa aradaki fark Hazine ya da Merkez Bankası tarafından karşılanıyordu.

İlerleyen süreçte sistemin maliyeti, döviz kurlarının yükselmeye devam etmesiyle birlikte KKM, Hazine ve Merkez Bankası üzerinde büyük bir yük oluşturdu.