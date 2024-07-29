Klasik Yay Erkek Milli Takımı 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarı finalde elendi
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
29 Temmuz 2024 17:43 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 17:44
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Mete Gazoz'un da yer aldığı Klasik Yay Erkek Milli Takım yarı finalde Fransa'ya mağlup oldu.
Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları'nın 3. gününde Les Invalides'te okçuluk branşının karşılaşmaları gerçekleştirildi.
Karşılaşmalarda Mete Gazoz, Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı finale yükseldi.
Klasik Yay Erkek Milli Takımı son 16 turunda Kolombiya'yı 5-4, çeyrek finalde Hindistan'ı 6-2 mağlup etti.
METE GAZOZ'UN YER ALDIĞI KLASİK YAY ERKEKLER TAKIMI ELENEDİ Mİ?
Klasik Yay Erkekler Milli Takımı yarı final karşılaşmalarında Fransa ile eşleşti.
Karşılaşmada milli takımımız Fransa'ya 5-4 mağlup oldu.
METE GAZOZ OLİMPİYATLAR'DA ELENDİ Mİ?
Milli okçu Mete Gazoz, bireysel erkeklerde olimpiyat maçına henüz çıkmadı.
Başarılı sporcu ilk maçına 30 Temmuz saat 18.58'de çıkacak.
Kaynak: TGRT HABER