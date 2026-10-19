Klodya Medina kimdir, nerelidir? İsrail ile ilgili iddialar sonrası protesto edildi

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki İstinyePark AVM, Klodya Medina'ya yönelik protestoyla gündeme geldi. İsrail askerlerinin Türkiye'ye getirilerek tedavi edilmesini sağladığı ve çocuklarının İsrail ordusunda görev yaptığı öne sürülen kadın, alışveriş merkezi içerisinde bir grubun tepkisiyle karşılaştı. Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 25-30 kişilik grup, Medina'nın etrafını sararak İsrail karşıtı sloganlar attı. Gerginliğin artması üzerine güvenlik görevlileri devreye girdi ve İsrail vatandaşı kadın, korumalar eşliğinde AVM'den çıkarıldı. Protesto sırasında yaşananlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Klodya Medina kim, nereli? Detaylar…

KLODYA MEDİNA KİMDİR?

Klodya Medina, İstanbul Sarıyer'deki İstinyePark AVM'de düzenlenen protestonun ardından gündeme gelen İsrail vatandaşı bir kadın olarak biliniyor. Medina'nın adı, İsrail askerlerinin Türkiye'ye getirilerek sağlık hizmeti almasını sağladığı ve çocuklarının İsrail ordusunda görev yaptığı yönündeki iddialarla gündeme geldi. Söz konusu iddialar, alışveriş merkezinde bir araya gelen grubun tepkisinin odağında yer aldı.

İstinyePark AVM'de yaşanan olay sırasında yaklaşık 25-30 kişilik grup, Klodya Medina'nın çevresini sararak kendisine yönelik sloganlar attı. Protestocuların kullandığı ifadeler arasında “Ülkemde siyonist istemiyoruz” ve “Geri git” sloganları yer aldı. Grubun tepkisinin sürmesi üzerine Medina'dan alışveriş merkezinden ayrılması istendi. Güvenlik görevlilerinin müdahalesinin ardından Klodya Medina, korumalar eşliğinde AVM dışına çıkarıldı. Olay sırasında yaşanan gerginlik, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

KLODYA MEDİNA NERELİ, NEDEN PROTESTO EDİLDİ?

Klodya Medina'nın nereli olduğuna ilişkin edinilen bilgilerde ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor. Olayla ilgili iddia edilen bilgilerde Medina'nın İsrail vatandaşı olduğu belirtilirken, doğum yeri, ailesinin kökeni veya geçmişte yaşadığı yerler hakkında herhangi bir ayrıntıya yer verilmemiştir.

Medina'nın İstinyePark AVM'de protesto edilmesinin nedeni ise İsrail askerlerinin Türkiye'ye getirilerek sağlık hizmeti almalarını sağladığı ve çocuklarının İsrail ordusunda görev yaptığı yönündeki iddialar olduğu öğrenildi. Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyelerinin de bulunduğu 25-30 kişilik grup, alışveriş merkezinde Medina'nın etrafını sararak İsrail karşıtı sloganlar attı.

Gerginliğin devam etmesi üzerine alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Medina, korumalar eşliğinde AVM'den çıkarılırken yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.