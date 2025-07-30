Klyuchevskoy yanardağı patlarsa Türkiye'yi etkiler mi? 8.8 Rusya depreminin ardından faaliyete geçti

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bugün Türkiye saati ile 02.25 sıralarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerde tsunami alarmı verildi.

Depremin etkileri hala devam ederken bölgede bulunan Klyuchevskoy yanardağının tekrardan aktif hale geldiği açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar Klyuchevskoy yanardağı patlarsa Türkiye'yi etkiler mi sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

KLYUCHEVSKOY YANARDAĞI PATLARSA TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

Klyuchevskoy yanardağında yaşanacak olan bir patlamanın Türkiye'yi etkilemesi oldukça düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Klyuchevskoy yanardağı Türkiye'ye kuş uçuşu olarak 6.000 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Asya'nın en yüksek aktif yanardağı olarak bilenen Klyuchevskoy yanardağının patlaması durumunda Türkiye minimum derecede etkilenecektir.

KLYUCHEVSKOY YANARDAĞI PATLARSA NERELERİ ETKİLER?

Klyuchevskoy yanardağı patlarsa Rusya başta olmak üzere, Doğu Asya ülkeleri etkilenecektir. Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore ve Çin en çok etkilenecek olan ülkelerin başında geliyor.

Ayrıca Klyuchevskoy yanardağının patlamasının ardından oluşacak olan yoğun kül bulutu, ABD ile asya arasındaki uçuş trafiğini de etkileyecektir. Bu yüzden yanardağın patlamasından etkilenecek ülkeler arasında ABD'de yer alıyor.