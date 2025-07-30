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 | Hüseyin Bahcivan

Klyuchevskoy yanardağı patlarsa Türkiye'yi etkiler mi? 8.8 Rusya depreminin ardından faaliyete geçti

Rusya'da bugün meydana gelen 8.8 şiddetindeki depremin ardından Klyuchevskoy yanardağı tekrardan faaliyete geçti. Yanardağın tekrardan faaliyete geçmesi vatandaşları endişelendirdi. Klyuchevskoy yanardağı patlarsa Türkiye'yi etkileyip, etkilemeyeceği gündeme geldi.

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Klyuchevskoy yanardağı patlarsa Türkiye'yi etkiler mi? 8.8 Rusya depreminin ardından faaliyete geçti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 17:16

'nın Kamçatka Yarımadası'nda bugün Türkiye saati ile 02.25 sıralarında 8.8 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin ardından 'na kıyısı olan ülkelerde alarmı verildi.

Depremin etkileri hala devam ederken bölgede bulunan Klyuchevskoy yanardağının tekrardan aktif hale geldiği açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar Klyuchevskoy yanardağı patlarsa Türkiye'yi etkiler mi sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Klyuchevskoy yanardağı patlarsa Türkiye'yi etkiler mi? 8.8 Rusya depreminin ardından faaliyete geçti

KLYUCHEVSKOY YANARDAĞI PATLARSA TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

Klyuchevskoy yanardağında yaşanacak olan bir patlamanın Türkiye'yi etkilemesi oldukça düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Klyuchevskoy yanardağı Türkiye'ye kuş uçuşu olarak 6.000 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Asya'nın en yüksek aktif yanardağı olarak bilenen Klyuchevskoy yanardağının patlaması durumunda Türkiye minimum derecede etkilenecektir.

Klyuchevskoy yanardağı patlarsa Türkiye'yi etkiler mi? 8.8 Rusya depreminin ardından faaliyete geçti

KLYUCHEVSKOY YANARDAĞI PATLARSA NERELERİ ETKİLER?

Klyuchevskoy yanardağı patlarsa Rusya başta olmak üzere, Doğu Asya ülkeleri etkilenecektir. Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore ve Çin en çok etkilenecek olan ülkelerin başında geliyor.

Ayrıca Klyuchevskoy yanardağının patlamasının ardından oluşacak olan yoğun kül bulutu, ABD ile asya arasındaki uçuş trafiğini de etkileyecektir. Bu yüzden yanardağın patlamasından etkilenecek ülkeler arasında ABD'de yer alıyor.

ETİKETLER
#Pasifik Okyanusu
#tsunami
#Deprem
#Rusya
#Klyuchevskoy Yanardağı
#Aktüel
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