Knight Online yeni server ne zaman, saat kaçta açılıyor?

Knight Online yeni server açılışı öncesinde oyuncuların merak ettiği ayrıntılar netleşti. USKO kapsamında açılacak Atlas, Oracle, Luna ve Carnac sunucuları için ön kayıt süreci iki ayrı dönemde gerçekleştirildi. Sunuculara katılmak isteyen oyuncuların hesap ve güvenlik doğrulamalarını tamamlaması gerekirken karakter oluşturma işlemleri de açılış öncesinde gerçekleştirildi. Yeni sunucularda uygulanacak seviye sınırı, silah ve zırh yükseltme kuralları, savaş haritaları ve ön kayıt ödülleriyle ilgili ayrıntılar da paylaşıldı. Knight Online yeni server takvimini takip eden oyuncular için sunucu seçimi ve katılım koşulları, açılış öncesindeki önemli başlıklar arasında yer aldı. İşte ayrıntılar…

KNIGHT ONLINE YENİ SERVER AÇILDI MI?

Knight Online'ın yeni USKO sunucuları Atlas, Oracle, Luna ve Carnac isimleriyle oyuncuların karşısına çıkıyor. 1 Ekim 2026 tarihinde duyurulan dört yeni sunucu için hazırlıklar, ekim ayında başlayan ön kayıt süreciyle birlikte devam etti. Oyuncular, belirlenen tarihler arasında ön kayıt işlemlerini gerçekleştirerek yeni sunuculardan birine katılmak için başvuruda bulundu. İlk ön kayıt dönemi 15 Ekim'de başlarken 29 Ekim tarihinde ikinci ön kayıt dönemine geçildi. İkinci dönemde oyunculara sunucu seçimi yapma imkanı da tanındı.

Ön kayıt işlemleri, yeni sunuculara katılmak isteyen oyuncular için zorunlu tutuldu. Her hesap üzerinden yalnızca bir yeni sunucuya kayıt yapılmasına izin verildi. 7 Kasım 2026 itibarıyla Oracle ve Carnac sunucularında yoğun talep nedeniyle yeni ön kayıtlar geçici olarak kapatıldı. Bu tarihten sonra ön kayıt işlemleri yalnızca Atlas ve Luna sunucuları için devam etti.

Yeni sunuculara giriş yapabilmek için oyuncuların NTTGame hesabına sahip olması gerekiyor. Bunun yanında telefon doğrulaması ve AnyOTP+ (OTP) kullanımı da zorunlu koşullar arasında bulunuyor. Sunuculara katılacak oyuncuların bu gereklilikleri karşılaması ve ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekiyor. Karakter oluşturma işlemleri ise sunucuların fiili açılışından önce, 10 ve 11 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

Yeni USKO sunucularında başlangıç aşamasında uygulanacak oyun kuralları da açıklandı. Açılışta karakterler için seviye sınırı 70 olarak belirlendi. Silah ve zırh yükseltmelerinde ise en fazla +8 sınırı uygulanacak. Bu kurallar, Atlas, Oracle, Luna ve Carnac sunucularının başlangıç döneminde geçerli olacak. Oyuncular, yeni karakterleriyle maceraya başlarken belirlenen seviye ve eşya yükseltme sınırlarına göre ilerleyecek.

Harita seçeneklerinde de yeni sunuculara özel bir düzenleme bulunuyor. Ardream ve Ronark Land Base haritaları yeni sunucularda yer almayacak. Oyuncular arasındaki savaşların tamamı Ronark Land haritasında gerçekleşecek. Böylece yeni sunucularda savaş alanı olarak Ronark Land kullanılacak. Sunucuların açılışında geçerli olacak harita düzeni, oyuncuların karşılaşacağı oyun koşullarının önemli bir bölümünü oluşturacak.

Ön kayıt yapan oyuncular için çeşitli ödüller de hazırlandı. Bu kapsamda Ibex ve Crisis iksirleri ile Hellfire Dragon kanatları gibi ödüller oyunculara sunulacak. Ayrıca sunucuların açılmasının ardından ilk girişlerde oyunculara kutlama hediyeleri verilmesi de planlanıyor. Ön kayıt ödüllerinin yanı sıra açılış sonrasında sunulacak hediyeler de yeni sunucuların başlangıç sürecine eşlik edecek.

KNIGHT ONLINE YENİ SERVER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Knight Online yeni server açılışı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek. Atlas, Oracle, Luna ve Carnac sunucuları belirtilen tarihte oyuncuların erişimine açılacak. Böylece ön kayıt ve karakter oluşturma aşamalarının ardından oyuncular, oluşturdukları karakterlerle yeni sunuculara giriş yapabilecek. Dört sunucunun fiili açılışı aynı gün ve saatte başlayacak.