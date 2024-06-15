Kocaeli Derince ilçesi 06.09’da, Kartepe ilçesi 06.08’de bayram namazı kılacak

15 Haziran 2024 16:35 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 09:38

Kurban Bayramı, Müslümanların her sene hac ibadetini yerine getirdikleri zamandır. Hac ibadetini yerine getiren müslümanlar seferi sayıldıkları için kurban kesmeleri vacip değildir.

Kurban Bayramı’nda 2 rekat farz olan bayram namazı Kocaeli Derince’de 06.09’da kılınacak.

Kocaeli Kartepe ilçesi bayram namazını 06.08’de kılacak.

“İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanları da, içinde ebediyen kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız.” (NİSA/57)

KURBAN NASIL KESİLİR?

Önce diz boyunca çukur kazılır. Kurbanın gözleri bağlanır. Kıbleye dönük ve sol yanına yatırılır. Boğazı çukurun kenarına getirilir.

İki ön ve bir arka ayakları, uçlarından bir araya bağlanır. Üç kere bayram tekbiri okunur.

Sonra, bismillahi Allahü ekber diyerek, deveden başka hayvanın, boğazından kesilir. Bismillahi derken, h harfini belli etmek gerekir. Belli edince, Allahü teâlânın ismi olduğunu düşünmek lazım olmaz.

H harfini açıkça belli etmezse, Allahü teâlânın ismini söylediğini düşünmek gerekir. Bunu da düşünmezse hayvan leş olur, yenmez. Bismillahirrahmanirrahim demek de caizdir. Fakat evlâ olanı, (Bismillahi Allahü ekber) demektir.

Besmele çekildikten sonra kurbanı hemen kesmek gerekir. Besmele çekildikten sonra ara verilmez ara verilirse tekrar besmele çekilmesi gerekir.

Bir hayvanı iki kişi kesecekse ikisi de besmele çekmelidir.

Besmele çekmek unutulursa zararı yoktur, kasten besmele çekilmezse haramdır. Hayvanı ensesinden kesmek haramdır.

Dilsiz ve sünnetsizin kurban kesmesi mekruhtur.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE KOCAELİ’NDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kocaeli’nde bayram namazı 06.15’de kılınacak.