Kocaeli Gebze yangın ekipler tarafından söndürüldü! Soğutma çalışmaları devam ediyor

25 Ağustos 2024 20:01 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 20:15

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı olan Mollafenari Mahallesi Kızılağaç bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bugün akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gönderilen ekipler tarafından yangına müdahale edildi.

Vatandaşlar Kocaeli Gebze yangınının son durumunu merak ediyor.

KOCAELİ GEBZE YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bölgeye gönderilen Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yangına havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü.

Alevleri yayılmadan söndüren ekipler alanda soğutma çalışmalarına devam ediyor.