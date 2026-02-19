Kocaeli iftar çadırı yerleri 2026! İzmit iftar çadırları nerede kurulacak?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Ramazan ayında kurulacak iftar çadırında bin 500 kişi aynı anda oruçlarını açabilecek. Vatandaşlara üç çeşit yemek ve iftariyelik ikram edilecek. İlk iftar bugün gerçekleştirilecek. İftarın ardından tasavvuf müziği sanatçısı Feyzullah Çelebi ilahiler seslendirecek. İftar sonrası Ege ile Gaga çocukları eğlendirecek. Vatandaşlar tarafından Kocaeli iftar çadırı yerleri merak ediliyor.
Kocaeli Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Ramazan ayı boyunca İzmit Kent Meydanı'nda iftar çadırı kurulacak. Kocaeli Vakıflar Müdürlüğü iş birliğiyle Mehmet Ali Paşa Camii önünde her gün 400 kişilik iftar verilecek. Kurulan çadırlar ücretsiz olacak ve bütün vatandaşlar katılım sağlayabilecek.
İzmit Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre 19 Şubat-15 Mart tarihlerinde mobil ikram turu Kültür Tepesi Saat Kulesi önünde yer alacak. Ayrıca ilçeye bağlı mahallelerde "mahalle iftarı" düzenlenecek. Mahalle iftarının düzenleneceği tarihler ve yerleri ise şöyle:
23 Şubat - Ayazma Mahallesi
25 Şubat - Plajyolu Kapalı Pazaryeri
02 Mart - Alikayha Kapalı Pazaryeri
04 Mart - Sepetçi Köyü Manav Kültür Evi
05 Mart - Sokaklar Köyü Okul Bahçesi
06 Mart - Yenişehir Mahallesi Kapalı Pazar Alanı
08 Mart - Akmeşe Merkez Kapalı Pazar Alanı
09 Mart - M. Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla Pazar Alanı
10 Mart - Yeşilova Kapalı Pazar Alanı
11 Mart - Umuttepe Pazar Alanı
12 Mart - Kuruçeşme Kapalı Pazar Alanı
13 Mart - Yuvam Akarca Mustafa Kemal Bulvarı
15 Mart - Yahya Kaptan Gülümse Kafe Yanı