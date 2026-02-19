Kocaeli iftar çadırı yerleri 2026! İzmit iftar çadırları nerede kurulacak?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Ramazan ayında kurulacak iftar çadırında bin 500 kişi aynı anda oruçlarını açabilecek. Vatandaşlara üç çeşit yemek ve iftariyelik ikram edilecek. İlk iftar bugün gerçekleştirilecek. İftarın ardından tasavvuf müziği sanatçısı Feyzullah Çelebi ilahiler seslendirecek. İftar sonrası Ege ile Gaga çocukları eğlendirecek. Vatandaşlar tarafından Kocaeli iftar çadırı yerleri merak ediliyor.

KOCAELİ İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026

Kocaeli Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Ramazan ayı boyunca İzmit Kent Meydanı'nda iftar çadırı kurulacak. Kocaeli Vakıflar Müdürlüğü iş birliğiyle Mehmet Ali Paşa Camii önünde her gün 400 kişilik iftar verilecek. Kurulan çadırlar ücretsiz olacak ve bütün vatandaşlar katılım sağlayabilecek.

İZMİT İFTAR ÇADIRI NEREDE KURULACAK 2026?

İzmit Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre 19 Şubat-15 Mart tarihlerinde mobil ikram turu Kültür Tepesi Saat Kulesi önünde yer alacak. Ayrıca ilçeye bağlı mahallelerde "mahalle iftarı" düzenlenecek. Mahalle iftarının düzenleneceği tarihler ve yerleri ise şöyle:

23 Şubat - Ayazma Mahallesi

25 Şubat - Plajyolu Kapalı Pazaryeri

02 Mart - Alikayha Kapalı Pazaryeri

04 Mart - Sepetçi Köyü Manav Kültür Evi

05 Mart - Sokaklar Köyü Okul Bahçesi

06 Mart - Yenişehir Mahallesi Kapalı Pazar Alanı

08 Mart - Akmeşe Merkez Kapalı Pazar Alanı

09 Mart - M. Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla Pazar Alanı

10 Mart - Yeşilova Kapalı Pazar Alanı

11 Mart - Umuttepe Pazar Alanı

12 Mart - Kuruçeşme Kapalı Pazar Alanı

13 Mart - Yuvam Akarca Mustafa Kemal Bulvarı

15 Mart - Yahya Kaptan Gülümse Kafe Yanı