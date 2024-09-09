Kocaeli Kartepe, Karamürsel ilçelerinde yaşanan elektrik kesintisi saat 17.00'de bitecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

09 Eylül 2024 15:28 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 15:49

9 Eylül Cuma günü Kocaeli'nin Kartepe ve Karamürsel ilçesinde yer alan bazı mahallelerde elektrik kesintisi meydana geldi. SEDAŞ tarafından kesintisinin ne zaman biteceği ve elektriklerin geleceği saat açıklandı.

Bugün sabahın erkan saatlerinden itibaren Kocaeli'nin Karamürsel ve Kartepe mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Planlı olarak yapılan elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği ise SEDAŞ tarafından açıklandı. KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK? Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bağlı Masukiye Mahallesi'nin Aralya, Ateş, Aygün, Çay, Çitlenbik, Demetevler Sitesi Yolu, Karaman, Küpeli, Ladin, Morsalkım, Ozanlar, Sude, Süvari, Adaçayı, Çavdar, Çitlenbik, Erguvan, Ersöz, Gazel, Ilgın, İspiriye, Kayın, Kısmet, Kurdele, Mandalina, Vakit sokaklarında ve Kartepe, Turgut Özal ve Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana gelen elektrik kesintisi saat 17.00'de sona erecek. KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK? Karamürsel ilçesinde Yalakdere, Avcıköy, Çamdibi, Fulacık, Kızderbent ve Semetler ilçelerini etkileyen elektrik kesintisi meydana geldi. Saat 17.00'da kadar devam edecek olan planlı elektrik kesintisinden etkilenen cadde ve sokaklar şöyle: Avcıköy Merkez Mevkii, Bağdat, Bozkurt Mevkii, Çamdibi Merkez Mevkii, Çınarlı Caddesi, Fulacık Merkez Mevkii, Gülersoy Sokak, İstanbul Sokak, Kızılağaç Mevkii, Merdigöz, Pekmezci Sokak, Pendik Sokak, Semetler Merkez Mevkii, Valide Köprü, Valide Sultan, Valide Köprü Caddesi, Yalakdere Caddesi.