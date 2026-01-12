Menü Kapat
Kocaeli okullar tatil mi? 13 Ocak Kocaeli Valiliği son dakika kar tatili açıklaması bekleniyor

Kocaeli okullar tatil mi 13 Ocak 2026 günü için gözler son dakika Kocaeli Valiliği kar tatili açıklamasına çevrildi. Valilik son dakika kar tatili açıklaması merakla beklenirken, öğrenci ve veliler yarın Kocaeli’de okullar tatil mi merak ediyor. 13 Ocak 2026 Salı günü için Kocaeli genelinde eğitim-öğretimle ilgili kararlar yakından takip ediliyor. 12 Ocak Pazartesi günü kent genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiş, taşımalı eğitim durdurulmuş ve bazı kamu personeline idari izin tanınmıştı. Yeni gün öncesinde ise gözler Kocaeli Valiliği ve ilçe kaymakamlıklarından yapılabilecek olası açıklamalara çevrildi. İşte Kocaeli’de okulların tatil durumu ve hava tahmin raporu…

’de etkili olan kış koşulları nedeniyle 13 Ocak Salı günü okulların durumu gündemde yer alıyor. Veliler, öğrenciler ve öğretmenler, resmi kaynaklardan gelecek duyuruları yakından izliyor.

13 OCAK KOCAELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve diğer tahmin kaynaklarına göre 13 Ocak Salı günü Kocaeli genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca aralıklı görüleceği, özellikle sabah ve öğle saatlerinde yağışın etkisini artırabileceği, öğleden sonra ise hafifleyerek akşam saatlerinde sona ereceği bildirildi. 5 günlük MGM hava tahmin raporu şöyledir:

Hava sıcaklıklarının en düşük -1 ila -2 derece, en yüksek ise 4 ila 5 derece civarında seyredeceği tahmin edildi. Rüzgâr ve nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın daha düşük olacağı, buzlanma ve don riskinin bulunduğu aktarıldı. Yollarda kayganlık ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği, yüksek kesimlerde kar birikiminin daha fazla olabileceği kaydedildi.

KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ 13 OCAK?

13 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla Kocaeli’de için alınmış bir kararı bulunmuyor. 12 Ocak akşamı itibarıyla Kocaeli Valiliği tarafından 13 Ocak Salı gününe ilişkin resmi bir tatil duyurusu paylaşılmadı ve eğitim-öğretime devam edilmesi bekleniyor. 12 Ocak Pazartesi günü için tatil kararı şu açıklama ile duyurulmuştu:

Bir önceki gün kent genelinde tüm resmi ve özel okullarda eğitime ara verilmiş, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için de dersler yapılmamıştı. Ancak bu karar yalnızca 12 Ocak Pazartesi günüyle sınırlı kaldı ve 13 Ocak için aynı yönde yeni bir karar açıklanmadı.

KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Kocaeli’de 13 Ocak Salı günü için “son dakika” olarak duyurulmuş yeni bir tatil kararı yer almadı. Yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamalarda, şu ana kadar eğitim-öğretime ara verildiğine dair bir bilgilendirme paylaşılmadı.

Bununla birlikte, hava koşullarındaki değişimlere bağlı olarak günün ilerleyen saatlerinde ya da sabah erken saatlerde Kocaeli Valiliği veya ilçe kaymakamlıkları tarafından yeni bir açıklama yapılabileceği belirtildi. Resmi kararların yalnızca yetkili kurumların duyurularıyla netlik kazanacağı hatırlatıldı.

