Kocaeli Valiliğine eski Çanakkale Valisi İlhami Aktaş atandı

10 Temmuz 2024 09:14 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 09:14

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılan atamalara göre; Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ olmak üzere 5 ilin valiliklerinde değişiklikler yapıldı.

İLHAMİ AKTAŞ KİMDİR?

1970 yılında Erzurum’un Oltu ilçesinde dünyaya gelen İlhami Aktaş, ilk ve orta öğrenimini memleketi Erzurum’da tamamlayarak üniversite hayatına İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde başladı.

1991 yılında mezun olan Aktaş, 3 yıl sonra Erzurum Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı.

8 ay İngiltere’de dil eğitimi alan İlhami Aktaş Türkiye’ye döndüğünde sırasıyla; Kastamonu, Bayburt, Erzincan ve Antalya illerinde kaymakamlık yaptı.

2008 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevini geçici olarak Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak yerine getiren Aktaş, 2 sene sonra Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı.

2013 yılında İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne görevine getirilen İlhami Aktaş, bir yıl sonra Personel Genel Müdür Yardımcısı oldu.

2016 yılında Nevşehir Valiliği görevine getirilen Aktaş, 2020 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla Çanakkale Valiliğine atandı.

KOCAELİ VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ OLDU

Resmi Gazete’de yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapılan atamalara göre Kocaeli Valiliğine eski Çanakkale Valisi İlhami Aktaş getirildi.