Kocaeli'nde okullar tatil mi 6 Şubat? Kar yağışı sonrası öğrencilerin gözü Kocaeli Valiliği kar tatili kararına çevrildi

05 Şubat 2025 17:19 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 17:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu hafta ülke genelinde kar yağışı bekleniyor. Kocaeli'nde kar yağışı etkili olurken öğrencilerin gözü okulların tatil olup olmayacağına çevrildi.

Kar yağışı yurdu esir aldı! Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi

Kar yağışı yurdu esir aldı! Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi

İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nde kar yağışı etkili olurken MGM günlük hava durumu tahminini duyurdu. 5 Şubat Çarşamba günü kar yağışı sürerken okulların tatil olup olmadığı yeniden gündeme yerleşti.

KOCAELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT?

5 Şubat günü Kocaeli'nde etkili olan kar yağışı devam ederken şu an için okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama gelmedi. Hava şartlarının olumsuz olması halinde Kocaeli Valiliği "okullar tatil" duyurusu yapacaktır.

Şu an için duyuru gelmedi. Buna göre yarın okullarda eğitime devam edilecek. Hava şartlarının olumsuz hale gelmesi halinde valilikler eğitime 1 gün ara verebiliyor.

İlerleyen saatlerde kar yağışının etkisini artırması halinde öğrencilerin okula giderken zorluk yaşamaması adına tatil kararı alınabiliyor. 5 Şubat Çarşamba günü tatil kararı gelmedi. Akşam saatlerinde açıklama gelmesi halinde Kocaeli Valiliği tarafından duyurulacaktır.

KOCAELİ'DE KAR YAĞACAK MI?

6 Şubat Perşembe günü hava durumuna göre Kocaeli'nde kar yağışı devam edecek. Perşembe günü erken saatlerde etkili olacak olan kar yağışı gün boyunca etkisini sürdürürken hava sıcaklıklar 1 ila 3 derece aralığında seyir edecek.