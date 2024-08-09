Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bugün denize girmek 2 plaj hariç yasaklandı

09 Ağustos 2024 14:09 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 14:30

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Kandıra'da 9 Ağustos günü olumsuz hava ve deniz koşulları yaşanıyor.

Kocaeli Kandıra Belediyesi konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamanın ardından vatandaşlar Kandıra'da denize girmenin yasak olup olmadığını merak ediyor.

KOCAELİ KANDIRA'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI 9 AĞUSTOS?

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki plaj haricinde 9 Ağustos günü denize girmek yasaklandı.

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle getirilen yasak belediyenin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

KOCAELİ KANDIRA'DA YASAK OLMAYAN PLAJLAR 9 AĞUSTOS?

Denize girme yasağından ilçede bulunan Kerpe ve Kovanağzı plajı hariç tutuldu.

Kandıra Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Cuma günü (9 Ağustos) Kandıra'da bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaktır"