Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kocaelispor - Beşiktaş maç kadrosu, ilk 11! BJK'de büyük rotasyon

Kocaelispor - Beşiktaş ilk 11, maç kadrosu belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçları kapsamında bugün saat 18.00'de Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Kocaelispor - Beşiktaş maçında yeni transfer Asllani forma giyemeyecek. İki takım da karşılaşmadan galibiyet alarak çeyrek final yolunda avantaj elde etmek istiyor. TAraftarlar tarafından Kocaelispor - Beşiktaş maç kadrosu, ilk 11, sakatlar ve cezalılar araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kocaelispor - Beşiktaş maç kadrosu, ilk 11! BJK'de büyük rotasyon
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 17:31

'nda heyecan kaldığı yerden 3. hafta maçlarıyla birlikte devam ediyor. Bugün kupada C Grubu karşılaşmaları kapsamında ile karşı karşıya gelecek. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 18.00'de başlayacak ve hakem Dirençt Tonusluoğlu yönetecek. A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak olan Kocaelispor - Beşiktaş maçında Asllani neden yok, oynamıyor soruları gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Kocaelispor - Beşiktaş , ilk 11'leri merak ediliyor.

Kocaelispor - Beşiktaş maç kadrosu, ilk 11! BJK'de büyük rotasyon

KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Kocaelispor'da karşılaşma öncesinde Javanovic ve Wieteska'nın sakatlığı bulunuyor. İki futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş tarafında ise kadro dışı bırakılan Necip Uysal karşılaşmada yer almayacak. Ayrıca siyah-beyazlıların yeni transferi Asllani'de kırmızı kart cezalısı olduğu için mücadelede forma giyemeyecek.

Kocaelispor - Beşiktaş maç kadrosu, ilk 11! BJK'de büyük rotasyon

KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11

Kocaelispor - Beşiktaş maçında Wilfried Ndidi'nin tekrardan ilk 11'e dönüyor. Kocaelispor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri şöyle:

Kocaelispor: Gökhan, Dijksteel, Blogh, Smolcic, Muharrem, Show, Keita, Tayfur, Cuhrlinov, Agyei, Serdar

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Kayra, Ndidi, Rashica, Jota Silva, Devrim, El Bilal Toure

Kocaelispor - Beşiktaş maç kadrosu, ilk 11! BJK'de büyük rotasyon

ASLLANİ KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani, forma giydiği ilk maçta Konyaspor karşısında kırmızı kart görmüştü. Asllani Süper Lig kapsamında oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart gördüğü için Kocaelispor maçında oynamayacak.

Kocaelispor - Beşiktaş maç kadrosu, ilk 11! BJK'de büyük rotasyon

KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ TÜM MAÇLAR

Kocaelispor ile Beşiktaş tarihleri boyunca toplam 51 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 7'sinde Kocaelispor, 31'inde Beşiktaş galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 13 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Beşiktaş bu karşılaşmalarda 97 gol atarken, Kocaelispor 50 kere fileleri havalandırdı. Son oynanan 5 karşılaşmada ise Beşiktaş'ın 5 galibiyet ile üstünlüğü bulunuyor.

ETİKETLER
#kocaelispor
#beşiktaş
#ziraat türkiye kupası
#Maç Kadrosu
#Asllani
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.