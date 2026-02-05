Kocaelispor - Beşiktaş maç kadrosu, ilk 11! BJK'de büyük rotasyon

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden 3. hafta maçlarıyla birlikte devam ediyor. Bugün kupada C Grubu karşılaşmaları kapsamında Kocaelispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 18.00'de başlayacak ve hakem Dirençt Tonusluoğlu yönetecek. A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak olan Kocaelispor - Beşiktaş maçında Asllani neden yok, oynamıyor soruları gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Kocaelispor - Beşiktaş maç kadrosu, ilk 11'leri merak ediliyor.

KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Kocaelispor'da karşılaşma öncesinde Javanovic ve Wieteska'nın sakatlığı bulunuyor. İki futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş tarafında ise kadro dışı bırakılan Necip Uysal karşılaşmada yer almayacak. Ayrıca siyah-beyazlıların yeni transferi Asllani'de kırmızı kart cezalısı olduğu için mücadelede forma giyemeyecek.

KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11

Kocaelispor - Beşiktaş maçında Wilfried Ndidi'nin tekrardan ilk 11'e dönüyor. Kocaelispor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri şöyle:

Kocaelispor: Gökhan, Dijksteel, Blogh, Smolcic, Muharrem, Show, Keita, Tayfur, Cuhrlinov, Agyei, Serdar

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Kayra, Ndidi, Rashica, Jota Silva, Devrim, El Bilal Toure

ASLLANİ KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani, forma giydiği ilk maçta Konyaspor karşısında kırmızı kart görmüştü. Asllani Süper Lig kapsamında oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart gördüğü için Kocaelispor maçında oynamayacak.

KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ TÜM MAÇLAR

Kocaelispor ile Beşiktaş tarihleri boyunca toplam 51 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 7'sinde Kocaelispor, 31'inde Beşiktaş galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 13 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Beşiktaş bu karşılaşmalarda 97 gol atarken, Kocaelispor 50 kere fileleri havalandırdı. Son oynanan 5 karşılaşmada ise Beşiktaş'ın 5 galibiyet ile üstünlüğü bulunuyor.