Kocaelispor Beşiktaş maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası C Grubu puan durumu

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı 3. hafta maçlarıyla birlikte devam ediyor. Kupada oldukça başarılı bir performans gösteren Beşiktaş, 3. haftada deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Kocaelispor - Beşiktaş maçının canlı ve şifresiz yayınlanacağı kanal belli oldu. Siyah-beyazlılar kupadaki başarılı performansını sürdürmek isterken, Kocaelispor ise tekrardan yükselişe geçmeyi hedefliyor. Taraftarlar tarafından Kocaelispor - Beşiktaş maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı.

KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan Kocaelispor - Beşiktaş maçını taraftarlar A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Beşiktaş bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sırayla Fenerbahçe ve Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar iki karşılaşmada da galibiyet ile ayrılarak büyük bir avantaj elde etti. C Grubu'nda lider olan Beşiktaş bugün oynanacak olan Kocaelispor maçında da galibiyet alarak liderliğini korumak istiyor.

Kocaelispor ise bu sezon kupada Erzurumspor ve Gaziantep FK ile karşılaştı. Erzurumspor karşısında 3-1 galibiyet alan Kocaelispor, Gaziantep FK maçından ise 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. 3 puanla 4. sırada yer alan Kocaelispor tekrardan kupada 3 puan almayı hedefliyor.

KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Beşiktaş maçı açıklanan bilgilere göre A Spor ekranlarından yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın bütün grup, çeyrek final, yarı final ve final mücadeleleri ATV ve A Spor ekranlarından yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Kocaelispor - Beşiktaş maçının hakem kadrosu duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Yardımcı hakem olarak Gökhan Barcın ve Samet Çiçek'in görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muıstafa Ünver olacak. TFF tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmanın VAR hakemi ise Onur Özütoprak olacak.

KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Kocaelispor - Beşiktaş maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 18.00'de başlayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI C GRUBU PUAN DURUMU

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yer aldığı Ziraat Türkiye Kupası'nın C Grubu puan tablosu şöyle: