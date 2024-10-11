Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, ilk dükkanını 1996 yılında açtı

11 Ekim 2024 13:16 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 13:18

Köfteci Yusuf’un ürünlerinde domuz eti kullandığına yönelik iddiaların ardından ünlü köftecinin sahibi Yusuf Akkaş ile ilgili aramalar hız kazandı. İşletmenin sahibi Yusuf Akkaş’ın kim olduğu merak ediliyor.

Ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’ın 1996 yılında İznik'te açtığı ilk köfte dükkanı, kısa sürede başarı elde ederek geniş bir müşteri kitlesine ulaştı ve bugün Türkiye​'nin en büyük köfte restoranlarından biri haline geldi.

KÖFTECİ YUSUF’UN SAHİBİ YUSUF AKKAŞ KİMDİR?

1960 yılında Bursa’nın Kızılhisar köyünde dünyaya gelen Yusuf Akkaş, Türkiye’nin en büyük köfte restoran zincirlerinden biri olan Köfteci Yusuf’un sahibidir.

Genç yaşlardan itibaren ticaret hayatına atılan Akkaş, ilk köfte dükkanını 1996 yılında İznik’te açtı. Bu küçük dükkan hızla başarı elde ederek Türkiye’de bir marka haline gelerek yüzlerce şubesiyle hizmet vermeye başladı.

Yusuf Akkaş, ticaret hayatında başarılı bir kariyer inşa ederek geniş bir restoran ağına sahip olmayı başardı. Köfteci Yusuf markası, sadece köfte değil, aynı zamanda döner, burger ve kahvaltı gibi farklı ürünleri de sunmakta.

KÖFTECİ YUSUF KAÇ YAŞINDA?

Köfteci Yusuf işletmesinin sahibi Yusuf Akkaş, 64 yaşındadır.