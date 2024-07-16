Kök maaşı 10 bin TL altında olanlar için en düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu

16 Temmuz 2024 12:46 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 12:46

Memur ve emekli maaş zam yüzdesinin 19.3 olarak belirlenmesiyle AK Parti Grup Başkanı Güler, en düşük emekli maaşının 12.500’e yükseltildiğini açıkladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli ve memur maaş zam yüzdesinin 19.3 olarak belirlenmesiyle yaşlılık ve malullük aylığı alan emeklilerin maaşının 10 bin TL’den 12.500 TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Kanunlaşma sürecinde olan yasa yürürlüğe girdiğine hesaplara yatacak olan maaş zamlarının ne zaman yatacağı henüz belli değil.

EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI NE KADAR?

Haziran ayının enflasyon verilerinin açıklanması ile memur ve emekli maaş zam yüzdesi 19.3 olarak belirlendi.

FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Temmuz ayından itibaren geçerli olan emekli aylığı ödemeleri bu ay yapılacak. Yetişmemesi durumunda ödemeler diğer ay hesaplara yatacak.