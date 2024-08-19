Kolombiya, İsrail’e kömür ihracatını resmen durdurdu

19 Ağustos 2024 12:02 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 12:03

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; “Filistinli çocukları öldürmek için Kolombiya kömürü ile bomba yapıyorlar.” ifadesini kullanarak İsrail’e kömür ihracatının resmen durdurulduğunu bildirdi.

KOLOMBİYA, İSRAİL’E KÖMÜR SATIŞINI NEDEN YASAKLADI?

Kolombiya Hükümeti, İsrail’in Kolombiya kömürü ile bomba yaptığını gerekçe göstererek İsrail'e kömür ihracatını yasaklayan kararnameyi paylaştı. 5 gün sonra yürürlüğe girmesi beklenen kararnamede Cumhurbaşkanı Petro'nun, Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo ve Maliye, Madenler ve Ticaret Bakanlarının imzasının olduğu görüldü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kişisel sosyal medya hesabından "Filistinli çocukları öldürmek için Kolombiya kömürü ile bomba yapıyorlar." ifadesini kullanarak İsrail’e kömür ihracatının durdurulduğunu duyurdu.

KOLOMBİYA, İSRAİL’E NE KADAR KÖMÜR İHRACATINDA BULUNUYOR?

Kolombiya, çıkardığı toplam kömürün yüzde 5'ini İsrail'e ihraç ederken, en büyük alıcısının Amerika Birleşik Devletleri olduğunu belirtti.

KOLOMBİYA, İSRAİL DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ NEDEN ASKIYA ALINDI?

Kolombiya Hükümeti, Gazze'de Filistin halkına yönelik yapılan saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurdu.