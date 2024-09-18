18 Eylül 2024 13:12 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 13:15

Kömürhan Köprüsü, Uluslararası Yol Federasyonu tarafından 2024 Küresel Yol Başarı Ödülleri kapsamında Gergin Eğik Askılı ve Ters-Y tipi özelliğiyle yapım metodolojisi kategorisinde en iyi proje seçildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​, Elazığ-Malatya sınırında yer alan Kömürhan Köprüsü’nün yapımında Eyfel Kulesi kadar çelik kullanıldığını belirterek, IRF 2024 Küresel Yol Başarı Ödülleri'nin 12 Aralık 2024'te ABD'nin Orlando şehrinde yapılacak törenle takdim edileceğini açıkladı.

KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ NE ZAMAN YAPILDI?

Uluslararası Yol Federasyonu tarafından 2024 Küresel Yol Başarı Ödülleri kapsamında en iyi proje seçilen ve Osmanlı döneminde inşa edilen Kömürhan Köprüsü, yenilenme çalışmalarıyla 2 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konferans yolu ile hizmete açıldı.

KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ HANGİ İLDE?

Doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturan Kömürhan Köprüsü, Elazığ-Malatya sınırında yer alıyor.

KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜNÜN YAPIMINDA NE KADAR ÇELİK KULLANILDI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu köprünün yapımında Eyfel Kulesi kadar çelik kullanıldığını belirterek;

“Köprü 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığı ile dünya literatüründe 4. sırada yer alıyor. Gergin eğik askılı projelendirdiğimiz köprümüzün orta açıklığı 25 adet çelik segmentten oluşuyor. Köprüde 42 adet kablo imalatı gerçekleştirdik."

Çelik imalatlarının montajı için yapılan kaynak işlemleri yaklaşık 450 kilometre uzunluğunda. Çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğu ise 853 kilometre.” açıklamasında bulundu.

KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜNE ÖDÜL NE ZAMAN VERİLECEK?

Uluslararası Yol Federasyonu tarafından 2024 Küresel Yol Başarı Ödülleri kapsamında Gergin Eğik Askılı ve Ters-Y tipi özelliğiyle yapım metodolojisi kategorisinde en iyi proje seçilen Kömürhan Köprüsü için ödül 12 Aralık 2024'te ABD'nin Orlando şehrinde yapılacak törenle takdim edilecek.

KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ DÜNYADA KAÇINCI SIRADA?

Osmanlı taş köprüsü mimarisini yansıtan Kömürhan Köprüsü, dünyada köprü kategorisinde dördüncü sırada yer alıyor.