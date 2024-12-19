Konca Kuriş olayı nedir? Hizbullah tarafından kaçırılıp öldürülmüştü görüntüleri ilk kez yayınlandı

19 Aralık 2024 19:10 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 19:13

Hizbullah tarafından domuz bağı yapılarak katledilen Konca Kuriş'in alıkonulduğu dönem çekilen videosu yıllar sonra ortaya çıktı. Konca Kuriş olayı yeniden gündeme gelirken vatandaş olayın geçmişini merak ediyor.

Konca Kuriş'in vefatından yıllar sonra ortaya çıkan videosunun gündeme gelmesinin ardından Konca Kuriş olayı Google’da en çok arananlar arasına girdi.

KONCA KURİŞ OLAYI NEDİR?

Feminist yazar Konca Kuriş, 1998 yılında Hizbullah​ tarafından kaçırılmış ve 38 gün boyunca işkence gördükten sonra domuz bağı yöntemiyle ile öldürülmüştü.

Kuriş’in cenazesi ise yıllar sonra Konya’da bir evin bodrum katında gömülü olarak bulunmuştu.

KONCA KURİŞ VİDEODA NE DİYOR?

Hizbullah tarafından alıkonulduğu sıra çekilen videoda Konca Kuriş şu ifadeleri kullanıyor:

“Hizbullah beni kaçırdı. İyi ki kaçırdı. Ben 35 gündür Hizbullah'ın elindeyim. Okudum düşündüm. Ne kadar yanlış yaptığımı gördüm. Eğer Hizbullah'ın eline geçmeseydim şeytan beni ele geçirmişti. Yaşasın Hizbullah.”