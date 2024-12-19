KONTR hisseleri neden düşüyor? Dev hisse dönüşüm başvurusu

19 Aralık 2024 18:32 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 18:35

Kontrolmatik Yönetim Kurulu Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) açıklamasına göre, tarafından toplam 24 milyon lot hisse için borsada işlem görebilir tipe dönüşüm başvurusu yapıldı.

Borsada otomotiv hissesi olan ve hisse almayı düşünenler dikkat! Dev banka hedef fiyatlarını güncelledi

Borsada otomotiv hissesi olan ve hisse almayı düşünenler dikkat! Dev banka hedef fiyatlarını güncelledi

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. hisse yatırımcılarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı.

Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan ve Başkan Vekili Ömer Ünsalan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 15. maddesi gereğince hisse için borsada işlem görebilir tipe dönüşüm başvurusu yaptı.

DEV HİSSE DÖNÜŞÜM BAŞVURUSU

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan açıklamaya göre:

12 milyon + 12 milyon olmak üzere toplamda 24 milyon lot hisse, borsada işlem gören tipe dönüşecek. Bu başvurunun onaylanması halinde bu hisseler, borsada satışa sunulabilir hale gelecek.

KONTR HİSSELERİ NEDEN DÜŞÜYOR?

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) hisseleri gelen ortak satışı haberinin etkisiyle geriledi.

Kontrolmatik hisselerinde de bu başvurunun ardından yoğun işlem hacmi ve fiyat dalgalanması yaşandığı için Borsa İstanbul tarafından devre kesici uygulaması devreye girdi.

KONTR hisseleri saat 17.34 itibarıyla 8,10% düşüşle 41,56 TL’den işlem görüyor.