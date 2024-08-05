Kontrat süresi bu ay dolan ev sahipleri, %65,93 oranında kira artış zammı yapabilecek

05 Ağustos 2024 10:12 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 10:19

Temmuz enflasyon rakamı ile beraber kira zammı oranında üst sınır da belli olacak

Temmuz enflasyon rakamı ile beraber kira zammı oranında üst sınır da belli olacak

Gözler temmuz ayı enflasyon rakamlarında! Ev sahibi ve kiracılar için ağustos ayı kira zammı oranı netleşecek

Gözler temmuz ayı enflasyon rakamlarında! Ev sahibi ve kiracılar için ağustos ayı kira zammı oranı netleşecek

5 Ağustos günü TÜİK tarafından enflasyon verileri açıklandı. Merakla beklenen oranın açıklanmasıyla beraber milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği kira artış zammı da netleşti.

AĞUSTOS KİRA ARTIŞ ZAMMI ORANI NE KADAR OLDU 2024?

TÜFE, temmuz ayında 12 aylık ortalamalara göre %65,93 oldu.

Böylece kontrat süresi bu ay dolan ev sahipleri, kiraları için %65,93 oranında zam uygulayabilecek. Kira sözleşmesini 2023 Ağustos ayında imzalayanlar Ağustos 2024 yılında sözleşme yenileyecek. 2025 yılının Ağustos ayına kadar sözleşme devam ederken kira zammı bu aralıkta geçerli olacak.

TÜİK TEMMUZ ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi temmuz ayında bazda yüzde 3,23 artış gösterirken yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında ise %61,78 oldu.

TÜİK rakamlarına göre 12 aylık ortalamaya göre yüzde 65,93 oldu.