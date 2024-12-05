Konum paylaşan esnaftan vergi alınacak mı? Bakanlıktan açıklama geldi

05 Aralık 2024 12:21 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 12:27

Konum paylaşan esnaftan konum vergisi alınacak iddiaları gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konuyla ilişkin açıklamada bulundu.

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Mecliste kabul edilen torba yasaya göre, internette konum paylaşan ticari işletmeler ve bu paylaşımı sağlayanların izin bedeli ödeyeceği belirtiliyordu. İzin bedeli ödemeyen işletmelere ceza kesileceği vurgulanmıştı.

KONUM PAYLAŞAN ESNAFTAN VERGİ ALINACAK MI?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'un esnafı değil, coğrafi veriler üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, "Konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağına dair bilgiler kesinlikle yanlıştır." denildi.

KONUM PAYLAŞIMI YASASI KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

Bakanlık, söz konusu kanunun yalnızca Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreten kişileri ilgilendirdiğini ve esnafın bu düzenlemeden etkilenmediğini vurguladı.