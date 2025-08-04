Konuşanlar hangi platforma geçecek Exxen'den ayrıldı mı?

Hasan Can Kaya sürpriz bir kararla Exxen platformundan ayrılmıştı.

İddialara göre başarılı komedyene dijital platformalardan teklif yağıyor.

Şu günlerde tatilde olan başarılı komedyene diğer dijital platformlardan teklif yağıyor.

Konuşanlar programıyla izlenme rekorları kıran Hasan Can Kaya’nın Prime Video, Netflix, Disney Plus, Max ve Gain’in de aralarında olduğu dijital platformlarından hangisiyle anlaşacağı merak ediliyor.

Yeni sezonda Konuşanlar'ın nerede yayınlanacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.