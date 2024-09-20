Konuşanlar programının yeni sezonu 27 Eylül'de yayınlanacak
Hacan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar adlı talk show programının yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasının ardından Konuşanlar yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu gündeme geldi.
Exxen platformunda yayınlanan Hasan Can Kaya'nın sunduğu talk show programı "Konuşanlar" 150. bölümünün ardından sezon finali yapmıştı.
Eylül ayında çekimleri başlayan Konuşanlar'ın yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.
KONUŞANLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Konuşanlar programının yeni sezonu 27 Eylül tarihinde Exxen platformunda yayınlanacak.
Yeni sezonun ilk bölümünün konuğu ise Hasan Can Kaya tarafından açıklanan bilgilere göre ünlü şarkıcı Edis olacak.
HASAN CAN KAYA KİMDİR?
Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
"1 Erkek 1 Kadın" adlı dizide senaristlik yapan ünlü komedyen arkadaşlarının desteğiyle stand-up yapmaya başladı.
Leman Kültür Beşiktaş'ta çıktığı gösterilerin ardından Ocak 2020'de Konuşanlar Talk Show programını çekti.
İlk olarak YouTube üzerinden yayınlanan program ile adını geniş kitlelere duyurdu.