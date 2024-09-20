Konuşanlar programının yeni sezonu 27 Eylül'de yayınlanacak

20 Eylül 2024 09:34 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 09:54

Hacan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar adlı talk show programının yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasının ardından Konuşanlar yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu gündeme geldi.

Exxen​ platformunda yayınlanan Hasan Can Kaya​'nın sunduğu talk show programı "Konuşanlar" 150. bölümünün ardından sezon finali yapmıştı.

Eylül ayında çekimleri başlayan Konuşanlar​'ın yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.

KONUŞANLAR YENİ SEZON​ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Konuşanlar programının yeni sezonu 27 Eylül tarihinde Exxen platformunda yayınlanacak.

Yeni sezonun ilk bölümünün konuğu ise Hasan Can Kaya tarafından açıklanan bilgilere göre ünlü şarkıcı Edis​ olacak.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

"1 Erkek 1 Kadın" adlı dizide senaristlik yapan ünlü komedyen arkadaşlarının desteğiyle stand-up yapmaya başladı.

Leman Kültür Beşiktaş'ta çıktığı gösterilerin ardından Ocak 2020'de Konuşanlar Talk Show programını çekti.

İlk olarak YouTube üzerinden yayınlanan program ile adını geniş kitlelere duyurdu.