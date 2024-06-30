30 Haziran 2024 14:52 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 14:11

Konut kiralarında zam sınırı sona eriyor.

12 aylık TÜFE ortalamasına göre yapılacak ve ev sahipleri bu üst sınırı aşamayacak.

KONUT KİRALARINDA ZAM SINIRI NE ZAMAN BİTİYOR?

Konut kiralarında %25 zam sınırı yarın sona eriyor.

Konut kiralarında uygulanacak yeni dönem kira artışları, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek.

Ev sahipleri, bu ortalamanın üzerine çıkamayacak.

Bu düzenleme, kiracıların kira artışlarından korunması için getirildi.

TEMMUZ ÖNCESİ KİRACILAR NE YAPACAK?

Temmuz öncesi zam dönemi olan kiracılardan yeni bir artış talep edilemeyecek.

Kira artışlarının yeni dönemde nasıl işleyeceği ve düzenlemelerin kiracılar ve ev sahipleri üzerindeki etkileri merak konusu.

Kira artışlarının belirlenen üst sınırın üzerinde yapılmaması, kiracıların korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.