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Konut kredi faizleri düşecek mi? Gözler bankaların açıklayacağı faiz oranlarında

Konut kredi düştü mü düşecek mi faiz indirim kararı sonrası merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 300 baz puan indirerek %43’e çekti. Kararın, bankaların kredi faiz oranlarına yansıması beklenirken, özellikle işletmelerin ve bireylerin daha uygun finansmana erişmesi hedefleniyor.

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Konut kredi faizleri düşecek mi? Gözler bankaların açıklayacağı faiz oranlarında
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 18:58
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 19:00

, Temmuz ayı faiz kararını açıkladı ve politika faizini 300 baz puan indirdi. Alınan kararı, ve ekonomik hareketlilik üzerinde etkiler oluşturması beklenen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

KONUT KREDİLERİ DÜŞTÜ MÜ?

Türkiye Cumhuriyet ’nın (TCMB) politika faizini 300 baz puan indirerek %43’e çekmesinin ardından, konut kredi faizlerinde henüz resmi bir düşüş açıklanmadı. Bankalardan bu konuda resmi bir açıklama gelmemiş olsa da ekonomistler, bu indirimin faiz oranlarına yansımasının beklendiğini ifade ediyor. TCMB’nin faiz indirimi, bankaların fonlama maliyetlerini düşürerek kredi faizlerini aşağı çekme potansiyeli taşıyor. Ancak, bankaların kar marjları ve risk primleri gibi faktörler, bu yansımanın boyutunu belirleyecek.

Konut kredi faizleri düşecek mi? Gözler bankaların açıklayacağı faiz oranlarında

Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, faiz indiriminin uygun bir zamanda yapıldığını ve enflasyonun %35’li seviyelere gerilemesiyle birlikte kredi faizlerinde düşüş beklendiğini belirtti. Özellikle konut kredilerine en az 3 puanlık bir indirim yansıması gerektiğini vurgulayan Şener, bu durumun vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracağını ifade etti.

Konut kredi faizleri düşecek mi? Gözler bankaların açıklayacağı faiz oranlarında

Finans Analisti İslam Memiş "TCMB piyasada aynı kanıyla olduğu mesajını verdi. Piyasayla aynı dili konuştuğu mesajını verdi. Kredi muslukları acil açılmalı. İşletmeler acil kredi bekliyor. Ev alacaklar için maliyetler artıyor. Sayın Cumhurbaşkanı sosyal konut projeleri açıklayacak ama kredi konusunda hızlı davranılmalı. Kredi muslukları açılmazsa Eylül'den itibaren bugünlük sürecin sonuçlarını tecrübe ederiz Faizlerde düşüşe başladık, enflasyonda düşüş başladı. Biraz daha hayata yansıyan sonuçlar almamız lazım. Toplum, "bana ne zaman yansıyacak?" diye bakıyor. Bence sahayla çalışan, kamunun ortak dil kullanması lazım." açıklamasında bulundu.

KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

TCMB’nin politika faizini %46’dan %43’e düşürmesi, kredi faiz oranlarında düşüş beklentisini artırdı. Ekonomistler, bu indirimin bankaların fonlama maliyetlerini azaltarak kredi faiz oranlarına kademeli bir düşüş olarak yansıyacağını öngörüyor. Prof. Dr. Sefer Şener, kredi faizlerine 2-3 puanlık bir yıllık indirim beklendiğini ve bu düşüşün özellikle konut ve ihtiyaç kredilerine yansıması gerektiğini belirtti. Ancak, bankaların kar marjlarını koruma eğilimi ve piyasa koşulları, indirimin tam olarak kredi faizlerine yansıma oranını etkileyebilir.

Konut kredi faizleri düşecek mi? Gözler bankaların açıklayacağı faiz oranlarında

Finans Analisti İslam Memiş, TCMB’nin piyasayla aynı dili konuştuğunu ve bu kararın işletmeler ile bireyler için daha uygun finansman imkânı sağlayacağını ifade etti. Memiş, özellikle KOBİ’lerin ve sosyal konut projelerine başvuran vatandaşların kredi erişimine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

KONUT KREDİLERİ NE ZAMAN DÜŞER?

TCMB’nin 300 baz puanlık faiz indirimi sonrası, konut kredi faizlerinde düşüşün önümüzdeki haftadan itibaren kademeli olarak başlaması bekleniyor.

Konut kredi faizleri düşecek mi? Gözler bankaların açıklayacağı faiz oranlarında

Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, Temmuz ayındaki indirimin uygun bir zamanda yapıldığını ve kredi faiz oranlarının düşüşünün Eylül ayındaki TCMB toplantısına kadar devam edebileceğini belirtti. Şener, enflasyonun %35’li seviyelere gerilemesiyle birlikte bankaların kredi faizlerini düşürme eğiliminde olacağını ve bu düşüşün 2-3 puanlık bir indirim olarak yansıyacağını öngördü.

Finans Analisti İslam Memiş, kredi musluklarının acilen açılması gerektiğini ve faiz indirimlerinin sahaya yansımasının toplum tarafından hissedilir olması gerektiğini vurguladı.

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