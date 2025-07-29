Konut kredisi faizleri düştü mü? Ev kredisinde değişiklik

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte bankalar konut kredilerinde faiz indirimlerine başladı.

Uzmanlar, TCMB’nin politika faizini önümüzdeki süreçte daha da düşürmesi halinde, konut kredisi faizlerinin de paralel şekilde gerilemeye devam edebileceğini dile getiriyor.

Konut kredisindeki değişikliklerin ihtiyaç ve taşıt kredilerine de yansıması bekleniyor.

KONUT KREDİLERİ DÜŞTÜ MÜ? 1 MİLYON GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Merkez Bankası'nın faiz indirimini takiben Ziraat Bankası, konut kredisinde indirim yaptı.

Banka yüzde 2.99 olan konut kredisi faiz oranını yüzde 2.69'a çekti.

Bu kapsamda yüzde 2.69 faiz oranıyla çekilen 1 milyon liralık 120 ay vadeli konut kredisinin aylık taksit ödemesi 28 bin 60 lira oluyor.

120 ay taksitli 1 milyona karşılık toplam ödeme tutarı ise 3 milyon 367 bin 200 lira olarak hesaplanıyor.