Konut kredisi faizleri ne kadar? 1 milyon TL'nin faiz oranı ve ödemesi değişti
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası konut kredisi faiz oranları da yeniden hesaplandı. 1 milyon TL'lik konut kredisi için aylık ödemelerdeki değişiklikler vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası konut kredisi faiz oranlarında da değişiklikler yapıldı.
Böylece 1 milyon TL'lik konut kredisi için aylık taksitler değişti.
Bankaların 3 milyon TL’lik kredi için verdikleri faiz oranları ve taksitleri şöyle:
AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.605.044 TL
ALBARAKA
Kâr Payı Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 30.889,92 TL
Toplam Ödeme: 3.724.550 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 31.815,84 TL
Toplam Ödeme: 3.839.600 TL
ING
Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 33.121,69 TL
Toplam Ödeme: 3.990.862 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.710.619 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %3,03
Aylık Taksit: 31.167,07 TL
Toplam Ödeme: 3.761.153 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.822.348 TL
QNB
Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 29.421,45 TL
Toplam Ödeme: 3.547.701 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 33.590,60 TL
Toplam Ödeme: 4.044.172 TL
HALK BANK
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 34.626,53 TL
Toplam Ödeme: 4.173.883 TL
DENİZ BANK
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 42.400,78 TL
Toplam Ödeme: 5.101.192 TL