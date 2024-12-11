Konut kredisi faizleri ne kadar? 1 milyon TL'nin faiz oranı ve ödemesi değişti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

11 Aralık 2024 20:10 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 20:17

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası konut kredisi faiz oranları da yeniden hesaplandı. 1 milyon TL'lik konut kredisi için aylık ödemelerdeki değişiklikler vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası konut kredisi faiz oranlarında da değişiklikler yapıldı. Böylece 1 milyon TL'lik konut kredisi için aylık taksitler değişti. Bankaların 3 milyon TL’lik kredi için verdikleri faiz oranları ve taksitleri şöyle: AKBANK Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.605.044 TL ALBARAKA Kâr Payı Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 30.889,92 TL

Toplam Ödeme: 3.724.550 TL İŞ BANKASI Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 31.815,84 TL

Toplam Ödeme: 3.839.600 TL ING Faiz Oranı: %3,24

Aylık Taksit: 33.121,69 TL

Toplam Ödeme: 3.990.862 TL VAKIF KATILIM Kâr Payı Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 30.797,66 TL

Toplam Ödeme: 3.710.619 TL GARANTİ Faiz Oranı: %3,03

Aylık Taksit: 31.167,07 TL

Toplam Ödeme: 3.761.153 TL KUVEYT TÜRK Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.822.348 TL QNB Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 29.421,45 TL

Toplam Ödeme: 3.547.701 TL ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 33.590,60 TL

Toplam Ödeme: 4.044.172 TL HALK BANK Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 34.626,53 TL

Toplam Ödeme: 4.173.883 TL DENİZ BANK Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 42.400,78 TL

Toplam Ödeme: 5.101.192 TL Sıkça Sorulan Sorular Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 26 Aralık Perşembe. İlgili Haberler Emekli promosyonunda yıl sonu fırsatı! Ziraat Bankası'nın vereceği para netleşti Çağdaş Cam halka arzının hangi bankalarda olduğu duyuruldu Bankalardan yılbaşı hediyesi: 60 ay vadeli düşük faizli konut kredisi fırsatı! İşte ev hayalinizi gerçekleştirecek bankalar ve ödeme planları