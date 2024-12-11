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Konut kredisi faizleri ne kadar? 1 milyon TL'nin faiz oranı ve ödemesi değişti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
11 Aralık 2024 20:10 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 20:17
Konut kredisi faizleri ne kadar? 1 milyon TL&#039;nin faiz oranı ve ödemesi değişti

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası konut kredisi faiz oranları da yeniden hesaplandı. 1 milyon TL'lik konut kredisi için aylık ödemelerdeki değişiklikler vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası konut kredisi faiz oranlarında da değişiklikler yapıldı.

Böylece 1 milyon TL'lik konut kredisi için aylık taksitler değişti.

Bankaların 3 milyon TL’lik kredi için verdikleri faiz oranları ve taksitleri şöyle:

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.605.044 TL

Konut kredisi faizleri ne kadar? 1 milyon TL'nin faiz oranı ve ödemesi değişti - 1. Resim

ALBARAKA

Kâr Payı Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 30.889,92 TL
Toplam Ödeme: 3.724.550 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 31.815,84 TL
Toplam Ödeme: 3.839.600 TL

ING

Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 33.121,69 TL
Toplam Ödeme: 3.990.862 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.710.619 TL

Konut kredisi faizleri ne kadar? 1 milyon TL'nin faiz oranı ve ödemesi değişti - 2. Resim

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,03
Aylık Taksit: 31.167,07 TL
Toplam Ödeme: 3.761.153 TL

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.822.348 TL

QNB

Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 29.421,45 TL
Toplam Ödeme: 3.547.701 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 33.590,60 TL
Toplam Ödeme: 4.044.172 TL

HALK BANK

Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 34.626,53 TL
Toplam Ödeme: 4.173.883 TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 42.400,78 TL
Toplam Ödeme: 5.101.192 TL

Sıkça Sorulan Sorular
26 Aralık Perşembe.

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Kaynak: TGRT Haber

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