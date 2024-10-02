Konya en az riskli ve 3. derece deprem bölgesi arasında yer alıyor

02 Ekim 2024 12:05 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 12:13

Doğal afetlerin yaşandığı ülkemizde deprem bölgesi olan iller de gündeme geldi. Son zamanlarda Konya'da birkaç kez sarsıntı meydana gelirken vatandaşlar Konya deprem bölgesi mi, fay hattı var mı merak ediyor.

Az riskli deprem​ bölgesi olan Konya​'da birkaç kez hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem bölgesi olup olmadığı gündeme geldi.

Türkiye'de 1.,2. ve 3. derece deprem bölgeleri yayımlandı.

KONYA DEPREM BÖLGESİ Mİ, FAY HATTI​ VAR MI?

AFAD​ tarafından açıklanan haritaya göre Konya, 3. derece deprem bölgesi olarak geçiyor. Bu nedenle az risklidir ve depreme karşı güvenilir illerden bir tanesidir.

Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman gibi iller az riskli olarak biliniyor. Konya, Akşehir ve Doğanhisar, Sultandağı ve Çay fay zonu üzerinde bulunuyor.

KONYA KAÇ DERECE DEPREM BÖLGESİ, RİSKLİ Mİ?

Konya ilimiz 3. derece bölgede yer alırken en az riskli bölgelerden biri olarak geçiyor. İlde çok fazla sarsıntı olmazken küçük şiddetli sarsıntılar meydana gelebiliyor.