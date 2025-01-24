Konya Zümrüt Apartmanı ölenlerin isimleri! 2004 yılında çökmüştü

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber

24 Ocak 2025 23:08 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 23:09

Konya Zümrüt Apartmanı ölenlerin isimleri halen her yıl anılmaya devam ediyor. Konya'nın Selçuklu ilçesinde 21 yıl önce çöken Zümrüt Apartmanı'nda yaşanan facia, 92 kişinin hayatını kaybetmesine, 30 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Bu trajik olay, Türkiye'nin en büyük yapısal felaketlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamı gerçekleşen bu felaket, yapım hatasından kaynaklandı.

Konya​'da 21 yıl önce yaşanan Zümrüt Apartmanı faciası, ülke tarihine kara bir leke olarak geçti. Bu trajedinin üzerinden geçen yıllar, acıyı hafifletmemiş, hatıraları ise taze tutmuş. KONYA ZÜMRÜT APARTMANI ÖLENLERİN İSİMLERİ Zümrüt Apartmanı çökmesi sonucunda hayatını kaybedenler arasında çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar vardı. Facia sonrası 92 kişi hayatını kaybetti ve 30 kişi de yaralandı. Bu acı olayda yaşamını yitiren bazı isimler şunlardır: Selin Küçükoğlu (2.5), Naciye Küçükoğlu (53), Kezban Kıreli (50), Nuri Türkoğlu (25), Serkan Özdil (25), Sait Öztürk (60), Sadet Öztürk (63), Hatice Çağatay (50), Mustafa Çağatan (15), Özlem Çağatan (24), Ayhan Akpınar (65), Emine Akpınar (60), Zeliha Ulugülyağcı (19), Abdurrahman Ulugülyağcı (22), Mehmet Sami Öksüz (52), Ayşe Öksüz, Sabahat Yılmaz (69), Muhammet Belge (6), Ahmet Belge ve Ali Alay (31). KONYA ZÜMRÜT APARTMANI NE ZAMAN ÇÖKTÜ? Konya'nın Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde bulunan Zümrüt Apartmanı, 2 Şubat 2004 tarihinde, Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamı çöktü. Çökme, büyük bir gürültüyle gerçekleşti ve binlerce insanın bayram sevincini kederle değiştirdi. İtfaiye, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar, enkaz altındaki insanları kurtarmak için günlerce süren yoğun bir çalışma yürüttü. KONYA ZÜMRÜT APARTMANI NEDEN ÇÖKTÜ? Zümrüt Apartmanı’nın çökmesinin temel nedeni, yapım hatası olarak belirlendi. Yapısal hatalar ve usulsüzlükler, bu büyük trajedinin ortaya çıkmasına yol açtı. KONYA ZÜMRÜT APARTMANI HANGİ YILDA ÇÖKTÜ? Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Zümrüt Apartmanı, 2 Şubat 2004'te, Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamı çöktü. KONYA ZÜMRÜT APARTMANI'NDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? Bu faciada 92 kişi hayatını kaybetti. İlgili Haberler Konya'da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var Son dakika | Konya'da 4 katlı bina çöktü, enkaz altında kalanlar var