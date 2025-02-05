Konya'da okullar tatil mi? 5-6 Şubat kar tatili gündemde

05 Şubat 2025 10:42 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 10:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Konya'da kar yağışı etkili oluyor. 5 Şubat Çarşamba günü erken saatlerde etkili olan kar yağışı sonrası öğrencilerin gözü okullar tatil duyurusuna çevrildi.

İstanbul’da okullar yarın tatil mi? 5 Şubat İstanbul Valiliği okullar tatil duyurusu yaptı mı?

İstanbul’da okullar yarın tatil mi? 5 Şubat İstanbul Valiliği okullar tatil duyurusu yaptı mı?

Bu hafta ülke genelinde kar yağışı etkili olacak. MGM 15 günlük hava durumu tahminine göre İstanbul, Konya ve Kayseri'de kar yağışı etkili olurken okulların yarın tatil olup olmayacağı gündeme taşındı.

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'nın Hadim ve Güneysınır ilçelerinde hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara verildi. Konya Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Hadim ve Güneysınır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim öğretime ara verildi."

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI 6 ŞUBAT?

6 Şubat günü hava durumu tahminine göre perşembe günü kar yağışı sona erecek. Perşembe günü sıcaklıklar 0 dereceye inerken bulutlu ve güneşli havanın hakim olması bekleniyor.