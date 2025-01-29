Konya'da patlama sesi duyulmasının üzerine deprem olduğu düşünüldü

29 Ocak 2025 16:21 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 16:24

29 Ocak Çarşamba günü Konya'da son dakika patlama sesi duyuldu. Sesin üzerine vatandaşlar deprem mi oldu merak ederken Kandilli Rasathanesi'nde herhangi bir sarsıntı verisi bulunmuyor.

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Bugün Konya'da duyulan patlama sesi vatandaşa endişeli anlar yaşattı. Duyulan sesin sebebi merak edilirken vatandaşlar deprem olduğunu düşündü.

KONYA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Bugün Konya'da herhangi bir deprem olmadı. Gelen patlama sesinin 3. Ana Jet Üssü’nden havalanan F-16 savaş uçağından kaynaklandığı öğrenildi. Öğlen saatlerinde yükselen yüksek ses vatandaşa endişeli anlar yaşatırken nedenini öğrenmek için acil servislere çağrılar bırakıldı.

Meydana gelen patlama sesi F-16 uçağının deneme sürüşünden kaynaklanıyor.

KONYA'DA PATLAMA MI OLDU?

Bugün Konya'nın birçok bölgesinden yükselen yüksek sesin sebebi vatandaş tarafından araştırıldı. 15.00 civarında gelen sesin sebebi F-16 uçağından gelen sonik patlama olduğu da öğrenildi.

Buna göre Konya'da patlama olmadı.