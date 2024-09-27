Konya'da patlama sesinin F-16 jet uçak sonik patlama sesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor

27 Eylül 2024 11:42 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:51

27 Eylül Cuma günü öğlen saatlerinde Konya'da son dakika patlama sesi vatandaşı endişelendirdi. Bugün 11.00 sularında duyulan patlama neden, nereden geldi merak ediliyor.

Bugün öğlen saatlerinde Konya​'da patlamalar sesi duyuldu. Son dakika olayının ardından vatandaşlar patlama mı oldu, deprem mi oldu araştırmaya başladı.

Konya'da sık sık uçuş yapan F-16​ uçaklarının sesleri vatandaşları endişelendirdi.

KONYA PATLAMA SESİ SON DAKİKA

Bugün Konya'da patlama sesinin sebebinin F-16 jet uçağından kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

Henüz resmi bir açıklama gelmezken sesin Konya 3. Ana Jet Üssü'ndeki jet savaş uçaklarından geldiği öngörüldü. Konya'da sıklıkla kalkış yapan F-16 uçakları zaman zaman sonik patlamadan dolayı yüksek ses çıkartabiliyor.

Endişelenen vatandaşlar deprem mi oldu, patlama mı oldu merak ediyordu. Sebebinin F-16 uçağı olduğu tahmin edildi.

KONYA'DA PATLAMA MI OLDU, NE SESİYDİ?

27 Eylül Cuma günü öğlen saatlerinde Konya'da duyulan patlama sesinin sebebi henüz açıklanmadı.

Sesin, F-16 sonik patlama sesi olduğu da seçenekler arasında yer aldı. Konya 3. Ana Jet Üssü'nde bulunan jet uçaklarından kaynaklanabiliyor.

UÇAK JET SONİK PATLAMA NEDİR, NEDEN OLUR?

Bir nesnenin havada ses hızından daha hızlı hareket etmesi halinde oluşan şok dalgaları anlamına gelir. Sonik patlamalar gök gürültüsü ve patlama gibi gelir ve oldukça yüksek ses enerjisi üretiyor.