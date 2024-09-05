Konya Fırat Caddesi'nde silahlı saldırı sonucu 2 polis yaralandı

05 Eylül 2024 17:32 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 17:41

Bugün Konya'da son dakika olayının ardından 2 kişiyi gözaltına almaya çalışan polis memurlarına silahlı saldırı yapıldı. Son dakika olayında detaylar gündeme geldi.

Selçuklu ilçesi Fırat Caddesi'nde bugün meydana gelen son dakika olayı sonrası Konya haberleri araştırıldı.

5 Eylül günü 16.00 civarında meydana gelen olayla ilgili incelemeler sürerken 2 polis memuru silahlı saldırıya uğradı.

KONYA'DA POLİSE SİLAHLI SALDIRI MI OLDU SON DAKİKA?

Çalıntı olduğu belirtilen arabadaki 2 kişiyi gözaltına almaya çalışan polis memurları silahlı saldırıya uğradı. 16.00 civarında olan olay Selçuklu ilçesi Fırat Caddesi'nde olurken çalıntı ihbarı olan 06 DZ 6051 plakalı araç takip edilirken ışıklarda durdu.

Polis memurları şahısları gözaltına almak isterken silahlı saldırıya uğradı.

2 polis memuru yaralanırken sağlık ekipleri müdahalesi sonrasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Birçok sağlık ekibi sevk edilirken aracı ile ışıklarda bekleyen Burak Arslan, "Işıklarda beklediğim sırada sağımda bir araç durdu. Daha sonra polisler geldi, aracın sürücüsü ve yanında bulunan kişiyi gözaltına almaya çalıştı.

Adam direkt eline silahı aldı, ateş etti. Bir polis arkadaşımız dizinden yaralıydı. Diğer polis de kolundan yaralandı. Daha sonra şahıslar buradan kaçtı. Olayın şokuyla ben de tarlaya doğru kaçtım" dedi.